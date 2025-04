Con una potenza straordinaria di 2.012 cavalli, quattro motori elettrici, un prezzo che si aggira intorno ai due milioni di euro e un’impronta ecologica a zero emissioni, la Lotus Evija si presenta come un autentico gioiello tecnologico nel panorama delle automobili di lusso. Tuttavia, nonostante le sue incredibili caratteristiche, l’accoglienza del mercato sembra riflettere un misto di ammirazione e scetticismo.

Una hypercar esplosiva

La hypercar elettrica della casa britannica rappresenta un passo avanti significativo nel settore delle vetture ad altissime prestazioni. Con una cavalleria che supera persino modelli iconici come la Ferrari F80 e la McLaren W1, la Evija promette un’accelerazione istantanea grazie alla coppia immediata garantita dai motori elettrici. Questo risultato tecnico non solo la posiziona tra le automobili più potenti mai costruite, ma evidenzia anche l’evoluzione della mobilità sostenibile.

Tuttavia, il mercato hypercar si dimostra cauto nei confronti di questa rivoluzione elettrica. Gli appassionati del settore, spesso collezionisti e investitori, si interrogano sulla solidità economica di questi veicoli nel lungo termine. La paura che il valore di queste auto possa deprezzarsi rapidamente frena molti potenziali acquirenti. Il caso Maserati, ad esempio, ha evidenziato vendite insoddisfacenti per i suoi modelli elettrici, confermando una tendenza generale di preferenza per i motori termici o, al massimo, per soluzioni ibride.

Altri ostacoli: il prezzo

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal prezzo proibitivo della Lotus Evija, che limita il pubblico a una ristretta élite di appassionati. Tuttavia, chi ha avuto la fortuna di testarla ha descritto un’esperienza di guida unica. Jethro Bovingdon, giornalista di Top Gear, ha elogiato la distribuzione del peso della vettura, resa possibile dal posizionamento strategico del pacco batterie, che conferisce alla Evija una dinamica di guida più naturale rispetto ad altre auto elettriche.

Nonostante le sfide, la Lotus Evija rappresenta un faro di innovazione e una visione del futuro della mobilità. Il suo successo dipenderà dalla capacità del mercato di abbracciare un nuovo paradigma che unisce prestazioni auto senza compromessi e sostenibilità ambientale. La strada verso una piena accettazione delle hypercar elettriche è ancora lunga, ma modelli come la Evija tracciano un percorso chiaro verso un futuro più ecologico e tecnologicamente avanzato.