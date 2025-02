Un duello tra titani dell’automotive: da una parte schermi integrati high-tech sulle ruote, dall’altra la potenza dell’idrogeno. Mercedes-Benz e Ferrari alzano l’asticella dell’innovazione, svelando i loro progetti per il futuro delle quattro ruote.

Schermi integrati di Mercedes

La casa di Stoccarda ha depositato un brevetto rivoluzionario per integrare schermi integrati digitali nelle ruote delle proprie vetture. Questi display, controllati wireless, potrebbero trasformare i cerchioni in vere e proprie tele dinamiche, mostrando non solo effetti visivi accattivanti come fiamme in movimento, ma anche dati tecnici utili come velocità e parametri prestazionali. La tecnologia si baserebbe su sensori integrati capaci di adattare le immagini in tempo reale al movimento del veicolo.

Tuttavia, il progetto Mercedes-Benz dovrà affrontare diverse sfide normative, specialmente in materia di illuminazione stradale. Stati Uniti ed Europa presentano regolamentazioni molto rigide in questo ambito. L’implementazione richiederà inoltre significativi sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale per gestire la generazione dinamica delle immagini.

Ferrari e l’idrogeno

Sul fronte italiano, Ferrari esplora invece le potenzialità dell’idrogeno. Un recente brevetto rivela i piani per una supercar ibrida che abbina un propulsore termico a uno elettrico, con al centro un innovativo motore a idrogeno. Il progetto include soluzioni all’avanguardia per l’induzione forzata e i sistemi di scarico, con tecnologie derivate direttamente dall’esperienza in Formula Uno.

La scelta dell’idrogeno da parte del Cavallino Rampante si inserisce in un più ampio movimento del settore verso combustibili alternativi. Nonostante le attuali limitazioni infrastrutturali e i costi elevati, l’idrogeno promette un connubio ideale tra prestazioni elevate ed emissioni zero.

Le due case automobilistiche, pur seguendo strade diverse, stanno ridefinendo il futuro della mobilità. Mercedes-Benz punta su un’esperienza di guida più coinvolgente e personalizzata, mentre Ferrari persegue l’obiettivo di una sportività sostenibile, dimostrando come l’industria automobilistica stia evolvendo verso soluzioni sempre più innovative e rispettose dell’ambiente.