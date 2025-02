Sette miliardi di euro di ricavi previsti, 14.400 euro di premio ai dipendenti, 3.325 vetture consegnate solo nell’ultimo trimestre: sono i numeri record che Ferrari ha messo a segno, annunciando obiettivi finanziari e produttivi per il 2025 che superano le più rosee aspettative degli analisti.

Ferrari, numeri da capogiro

Il Cavallino Rampante conferma la sua leadership nel segmento delle supercar di lusso, proiettandosi verso un futuro ancora più ambizioso. L’azienda prevede una crescita dei ricavi di almeno il 5% rispetto al 2024, con un margine EBITDA adjusted del 2,68% e un utile per azione che dovrebbe toccare gli 8,60 euro, segnando un +2% anno su anno.

Il successo della casa di Maranello si traduce in benefici concreti per la forza lavoro: i cinquemila dipendenti italiani riceveranno un premio di competitività record, superiore di 900 euro rispetto all’anno precedente, come annunciato dal CEO Benedetto Vigna.

L’ultimo trimestre del 2024 ha evidenziato performance notevoli: oltre all’incremento delle consegne, i ricavi hanno toccato 1,736 miliardi (+14%), con un EBIT di 468 milioni e un utile netto di 386 milioni, in crescita del 31%. A livello geografico, EMEA e Americhe hanno trainato le vendite, mentre l’area asiatica ha mostrato risultati contrastanti.

Il Cavallino cresce e accelera velocemente

Il 2024 ha segnato anche un importante cambio di passo nel portfolio prodotti: con la conclusione della produzione di modelli storici come Roma, 812 Competizione e Daytona SP3, Ferrari si prepara a un 2025 ricco di novità, incluso il debutto nel mercato delle auto completamente elettriche con sei nuovi modelli elettrici in arrivo.

Sul fronte finanziario, la casa automobilistica ha registrato una solida performance nelle vendite di auto e ricambi (5,728 miliardi, +11,9%) e nelle attività di sponsorizzazione (670 milioni, +17,1%). Il free cash flow industriale ha superato il miliardo di euro, confermando la solidità finanziaria dell’azienda nonostante gli importanti investimenti e le distribuzioni agli azionisti.