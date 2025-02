Danni ingenti, paraurti distrutto e un conto salatissimo da pagare: è questo il bilancio del primo incidente documentato di una Ferrari Daytona SP3, la supercar da 4 milioni di dollari che si è schiantata nelle strade di Londra. Un evento che ha scosso il mondo degli appassionati di auto di lusso, considerando che si tratta di uno dei soli 599 esemplari mai prodotti.

La rara Ferrari incidentata fa il giro del web

Le fotografie circolate sui social network non lasciano spazio a dubbi sulla gravità dei danni: il paraurti anteriore presenta una vistosa crepa, la carrozzeria mostra evidenti segni di graffi e un pannello in fibra di carbonio sotto il faro è stato perforato. La griglia inferiore del paraurti ha riportato danni significativi che richiederanno interventi specializzati e costosi.

Questo gioiello dell’ingegneria italiana, che rappresenta il terzo capitolo della serie “Icona” Ferrari, non è una vettura qualunque. Il suo cuore pulsante è un possente motore V12 da 6,5 litri che sprigiona 850 cavalli, gestiti da un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra imprudente o dall’eccessiva velocità del conducente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

La possiede anche Cristiano Ronaldo

Lanciata nel 2021, la supercar esclusiva Daytona SP3 è stata concepita come tributo alle leggendarie Sport Prototipo Ferrari degli anni ’60. La sua esclusività è testimoniata non solo dal numero limitato di esemplari, ma anche dalla presenza di proprietari illustri come Cristiano Ronaldo, che possiede uno di questi capolavori automobilistici.

L’episodio ha innescato un’accesa discussione nella comunità degli appassionati riguardo all’utilizzo di vetture così potenti in ambito urbano. C’è chi sostiene che auto simili dovrebbero essere relegate ai circuiti, mentre altri difendono la possibilità di guidarle anche in città, seppur con la dovuta cautela. Questo incidente, per quanto spiacevole, ha paradossalmente aumentato l’alone di rarità che circonda la Daytona SP3, confermandone lo status di opera d’arte automobilistica il cui valore trascende il mero aspetto economico.