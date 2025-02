Cinque milioni e settecentomila dollari per un’auto. Non una qualsiasi, ma una Ferrari Daytona SP3 unica nel suo genere, ora disponibile presso F1rst Motors Dubai.

Questo esemplare esclusivo si distingue per una serie di caratteristiche uniche: una verniciatura personalizzata in BP Green, cerchi in oro rosa e, come tocco finale, le prestigiose firme dei piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Terza nata della serie Icona, dopo le Monza SP1 e SP2, questa supercar lusso vanta un DNA che trae ispirazione dalla LaFerrari Aperta, con un design che omaggia i leggendari prototipi V12 a motore centrale del passato. Con appena 390 miglia sul contachilometri, il veicolo si presenta in condizioni praticamente immacolate.

Il cuore pulsante di questa meraviglia è un motore V12 da 6,5 litri, evoluzione di quello della 812 Competizione. Questo propulsore eroga una potenza di 829 cavalli e 697 Nm di coppia, gestiti da un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Le prestazioni sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

L’estetica della vettura fonde sapientemente elementi moderni con richiami alle iconiche vetture da competizione Ferrari degli anni ’60 e ’70. L’aerodinamica avanzata si integra perfettamente con linee mozzafiato, mentre gli interni rappresentano l’apice del lusso automobilistico, con materiali pregiati e finiture di altissima qualità.

Questa Ferrari Daytona SP3 non è solo un’auto, ma una vera e propria opera d’arte su ruote, capace di unire storia, prestazioni e un livello di esclusività che la rende un pezzo ambito per collezionisti e appassionati del mondo delle supercar.