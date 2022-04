LG Magna e-Powertrain: nuovo impianto per componenti di auto elettriche GM

LG Magna e-Powertrain, la joint venture nata dai colossi LG Electronics e Magna International Inc., ha inaugurato un nuovo e importante impianto produttivo a Ramos Arizpe, in Messico.

Lo stabilimento che verrà completato nel 2023, si occuperà della produzione di invertitori, motori e caricabatterie on-board per le future vetture a zero emissioni della General Motors. L’impianto che occupa una superficie di ben 260.000 metri quadri, rappresenta la prima fabbrica di LG Magna e-Powertrain nel Nord America e darà vita a circa 400 nuovi posti di lavoro.

L’impianto produttivo è stato inaugurato lo scorso 19 aprile nel corso di una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione dei dirigenti di LG Magna e-Powertrain, LG Electronics, Magna, General Motors, accompagnate dalle autorità locali.

In questa occasione, Eun Seok-hyun, Presidente di LG Vehicle component Solutions Company, ha dichiarato:

Rafforzando la capacità della nostra joint venture di sviluppare e produrre componenti avanzati per veicoli elettrici, la sede di Ramos risponde perfettamente alla strategia di lungo periodo di LG di diventare il partner di riferimento per l’innovazione in campo automobilistico.

Dal canto suo, il CEO di Cheong Won-suk, CEO di LG Magna e-Powertrain ha aggiunto:

Questa nuova struttura testimonia la costante crescita di LG Magna e-Powertrain. Il continuo successo della joint venture ci permetterà di offrire ai nostri clienti la migliore componentistica per la futura produzione di veicoli elettrici e ci consentirà di consolidare la nostra presenza nel mercato globale degli EV, caratterizzato da una rapida evoluzione.

Anticipata per la prima volta alla fine del 2020, questa importante joint venture coniuga in modo sapiente le competenze di LG nello sviluppo di componenti per motori, invertitori e caricabatterie on-board all’esperienza di Magna nei sistemi di trasmissione elettrica e nella produzione automobilistica.