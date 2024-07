LG Electronics premiata ai Volkswagen Annual Group Award 2024

LG Electronics (LG) ha fatto incetta di premi ai Volkswagen Annual Group Award 2024, la cui cerimonia si è tenuta a Wolfsburg, in Germania nei primi giorni di luglio. In particolare, il colosso tedesco ha premiato LG nella categoria “Partnership” per le sue capacità di sviluppo, di produzione e di gestione della catena di montaggio di tecnologie per la mobilità, tra cui i sistemi di infotainment per veicoli e le soluzioni per la connettività. Il riconoscimento mette in evidenza l’impegno di LG nell’arrivare all’eccellenza e nell’accrescere la reputazione nel settore automobilistico come partner fidato e innovativo.

Il Volkswagen Group Award

Fondato nel 2002, il Volkswagen Group Award si tiene ogni anno per premiare i migliori fornitori dell’azienda. Quest’anno sono stati premiati 10 fornitori in 10 diverse categorie tra cui Partnership, Sostenibilità, Digitalizzazione e Trasformazione. La partnership di LG con il Gruppo Volkswagen prosegue da diversi anni durante i quali LG ha sviluppato numerose soluzioni innovative come i sistemi di infotainment, display, cruscotti digitali, visori a sovrimpressione (head-up display) per la realtà aumentata, e le soluzioni di cockpit domain controller (CDC). Nel 2015, LG ha partecipato al programma Volkswagen Group’s Fast Automotive Supply Tracks (FAST), e nel 2017, LG ha ricevuto il Technology and Innovation Award per la sua innovativa tecnologia di infotainment.

“Il successo passato, presente e futuro di Volkswagen è possible solo grazie ai nostri partner” ha dichiarato Dirk Große-Loheide, Membro del Extended Executive Committee e Membro del Brand Board of Management responsabile del procurement. “Il Volkswagen Annual Award evidenzia l’importanza che diamo alla stretta collaborazione con i nostri fornitori e la fiducia che riponiamo in loro”. “Siamo profondamente onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e siamo lieti di proseguire la collaborazione con il Gruppo Volkswagen” ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Component Solutions Company. “LG ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore della mobilità lavorando a stretto contatto con i propri partner per offrire prodotti ed esperienze utente eccezionali”.

LG Electronics, i vari riconoscimenti

Dal suo ingresso nel mercato delle soluzioni per la mobilità, LG ha ottenuto molti riconoscimenti dalle case automobilistiche per la sua affidabilità come fornitore e per la qualità dei suoi componenti e sistemi. Lo scorso anno, LG è stato nominato il miglior fornitore nell’area di infotainment e telematics al 31esimo Annual Supplier of the Year Award di General Motors. Nel 2020, LG è stata premiata dal Gruppo Mercedes-Benz per la straordinaria collaborazione, e dal Gruppo Renault per le tecnologie all’avanguardia relative ai display per veicoli.