LG porta la sua tecnologia sull’ultima nata di Kia

LG Electronics (LG) introduce la sua Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS sull’ultimo SUV elettrico di Kia. È la prima volta in cui l’ACP di LG viene applicata a un veicolo elettrico dopo il suo debutto dello scorso anno in Corea del Sud in occasione del lancio delle Genesis GV80 e GV80 Coupé di Hyundai Motor Group (Hyundai).

Cosa offre LG

L’ACP basata su webOS porta l’esperienza dell’home entertainment nell’automotive, coerentemente con la visione di mobilità futura di LG: trasformare l’automobile in un “spazio abitativo su ruote”. Questa piattaforma è parte integrante di LG AlphaWare, il centro di soluzioni software per i veicoli software-defined (SDV) e offre una valida gamma di contenuti che hanno reso celebri gli smart TV con webOS in tutto il globo. L’ACP basata su webOS è stata ottimizzata per l’ambiente di bordo e permette ai passeggeri di viaggiare e immergersi nei loro contenuti preferiti, esattamente come farebbero a casa.

Come funziona questo sistema

L’ACP rende i viaggi in auto più coinvolgenti offrendo a chi sta alla guida e ai passeggeri della nuova Kia EV3 l’accesso alle app di un’ampia gamma di provider di contenuti premium tra cui Netflix, YouTube, Baby Shark World for Kids, Stingray, Play.Works e LG Channels. Grazie alla collaborazione tra LG e Kia, l’EV3 mette a disposizione dei passeggeri la potente piattaforma di LG, consentendo loro di godere di contenuti di alta qualità sugli schermi integrati nell’auto. Dai servizi di streaming alle piattaforme di social media, dai contenuti educativi per i bambini al cloud gaming, gli utenti hanno accesso a una varietà di contenuti che prima erano disponibili esclusivamente su dispositivi mobili o sui TV.

Il sistema di intrattenimento basato su webOS viene continuamente aggiornato e migliorato, garantendo una perfetta integrazione con applicazioni come Baby Shark World for Kids. L’applicazione educativa, amata dai bambini di tutto il mondo, offre oltre 9.000 canzoni e storie sviluppate per educare e appassionare i più piccoli ed è disponibile per il download dal Content Store sull’ACP.

Uno streaming gratuito

ACP di LG garantisce un’esperienza di streaming di contenuti ancora più ricca grazie alla recente implementazione dell’esclusivo servizio di streaming gratuito, LG Channels. Ottimizzato per l’uso in auto, LG Channels presenta 80 canali, aggiornamenti di notizie in tempo reale e oltre 400 opzioni di contenuti VOD tra cui film, fiction e serie animate per bambini, tutti disponibili attraverso un semplice processo di registrazione. Il brand intende ampliare il servizio in-vehicle di Channels, lanciato per la prima volta su ACP per la Genesis GV80 di Hyundai, arricchendo la proposta con contenuti eccezionali che saranno rilasciati prossimamente.