Kia EV3, la nuova compatta EV si presenta

Il design degli interni dell’EV3 offre un abitacolo spazioso in grado di ospitare cinque persone. Kia ha realizzato un ambiente funzionale ed efficace che emana un’atmosfera accattivante simile a un salotto, progettato per essere apprezzato dagli occupanti durante ogni viaggio e quando il veicolo è in ricarica. L’elegante console centrale incorpora un tavolino scorrevole e un’area di stoccaggio. L’area inferiore può contenere bevande, snack e persino piccoli zaini, mentre gli oggetti elettronici personali, come computer portatili e tablet, possono essere posizionati sul tavolo quando il veicolo è fermo.

Un display widescreen combinato da quasi 30 pollici – comprendente un cluster da 12,3 pollici, un pannello da 5 pollici per il climatizzatore e un altro display AVN da 12,3 pollici – incorpora un funzionamento touch senza soluzione di continuità delle funzionalità di climatizzazione e fornisce al conducente una grafica chiara e informazioni intuitive. Lo schermo si estende anche al centro della plancia, consentendo ai passeggeri dei sedili anteriori di accedere alle funzioni di intrattenimento e navigazione.

Le caratteristiche salienti della vettura

L’EV3 misura 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza e ha un passo di 2.680 mm. È dotata di un modernissimo propulsore elettrico a trazione anteriore basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), che utilizza la tecnologia delle batterie di quarta generazione di Kia. Il modello EV3 Standard è offerto esclusivamente con una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante EV3 Long Range è dotata di una batteria da 81,4 kWh. Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150kW/283Nm, che consente un tempo di accelerazione da 0 a 100km/h di 7,5 secondi. La velocità massima dell’EV3 è di 170 km/h.