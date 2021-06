Lexus UC: in arrivo la gemella di Toyota GR 86 e Subaru BRZ?

Stando a quanto riportato dal sito giapponese Spyder7, nel corso del prossimo autunno sarà svelata l’inedita Lexus UC, gemella delle nuove Toyota GR 86 e Subaru BRZ. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la concept car Lexus LF-Z, anche se la vettura resterà fedele alla carrozzeria coupé a due porte di dimensioni compatte.

Più grande in lunghezza

Tuttavia, la nuova Lexus UC potrebbe essere più lunga delle gemelle Toyota GR 86 e Subaru BRZ, in quanto dovrebbe misurare all’incirca 450 centimetri in lunghezza. Caratterizzata dalla sigla acronimo di Urban Coupé, dovrebbe debuttare sul mercato internazionale nel corso del 2022, anche se la commercializzazione sul mercato europeo non è certa.

Quasi certamente sarà Hybrid

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Lexus UC dovrebbe confermare il motore a benzina 2.4 Boxer a quattro cilindri da 231 CV di potenza e 249 Nm di coppia massima, ma sarà quasi certamente proposta nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida, in ossequio alla tradizione del premium brand giapponese. Non è chiaro, invece, se adotterà la tecnologia Mild Hybrid, Full Hybrid o Plug-In Hybrid.