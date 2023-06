Lexus LBX: debutta ufficialmente il nuovo crossover ibrido [FOTO]

Lexus ha svelato ufficialmente il nuovo Lexus LBX, che si posiziona al di sotto dell’UX e diventa il nuovo entry-level della casa automobilistica giapponese. Secondo quanto affermato da Lexus, il nuovo crossover è il successore spirituale della berlina CT.

Alla base c’è la piattaforma GA-B condivisa con la Toyota Yaris Cross, ma adotta un design molto diverso sia all’interno che all’esterno. Presenta un corpo lungo 4190 mm, largo 1825 mm e alto 1545 mm, per un passo di 2580 mm. Inoltre, ferma l’ago della bilancia a 1280 kg.

Vanta un motore ibrido da 136 CV

Sarà proposto di serie con cerchi da 18” e la possibilità di scegliere sia la trazione anteriore che quella integrale. Il cuore del nuovo LBX è un motore benzina a tre cilindri da 1.5 litri con tecnologia ibrida. È in grado di sviluppare 136 CV di potenza e 185 Nm di coppia massima.

In base ai dati ufficiali forniti da Lexus, il nuovo crossover scatta da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi e propone una capacità di traino massima di 750 kg. Proseguendo, troviamo delle sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante nelle varianti a trazione integrale. Supponiamo che la versione AWD abbia un motore elettrico aggiuntivo nella parte posteriore. Il brand giapponese afferma che il suo nuovo modello vanta un cofano in alluminio e diverse componenti (es. passaruota) in resina stampata per mantenere basso il peso.

La produzione partirà entro fine 2023

Passando all’abitacolo, il Lexus LBX è dotato di un quadro strumenti completamente digitale da 12.3 pollici con display head-up opzionale e di un display touch da 9.8 pollici per il sistema di infotainment. Quest’ultimo permette di utilizzare sia Apple CarPlay (anche wireless) che Android Auto. C’è anche un impianto audio Mark Levinson da 13 altoparlanti + subwoofer.

La produzione inizierà entro la fine di quest’anno mentre le vendite partiranno in Europa e in alcuni altri mercati selezionati all’inizio del 2024.