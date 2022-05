Lewis Hamilton e Michelle Obama: scoop o montatura del gossip?

Quando di mezzo ci sono nomi importanti come quelli di Lewis Hamilton e Michelle Obama, moglie di Barack Obama (ex Presidente degli Stati Uniti d’America), la tentazione di fare lo scoop a tutti i costi è forte nelle riviste che si occupano di gossip.

Così, ogni elemento utile alla causa viene usato (talvolta ad arte) per raggiungere l’obiettivo, anche a costo di qualche forzatura. Non sappiamo se questo sia il caso del “colpo giornalistico” sbattuto in copertina dal tabloid americano “Globe”, con un linguaggio che lascia poco spazio a possibili equivoci.

Una liasion con Lewis Hamilton tutta da verificare

Il numero più recente della rivista d’oltreoceano porta un titolo che lascia poco spazio all’interpretazione: “Michelle Falls For Race Car Driver, 37!” (“Michelle si innamora del pilota d’auto 37enne”). Il riferimento è all’asso di Stevenage, che difende in Formula 1 i colori della Mercedes.

Partiamo da un premessa: “Globe” parla da tanto tempo di un possibile divorzio di Barack e Michelle Obama, ma fino ad oggi (e per fortuna direi) non si è verificato nulla di tutto questo. Io sono per l’armonia matrimoniale e spero che gli ex inquilini della Casa Bianca non abbiano problemi nella loro relazione, al di là delle simpatie e antipatie personali che si possono avere verso personaggi pubblici di questo calibro.

Un abbraccio in pubblico basta a montare il caso?

A riaccendere i riflettori sull’argomento ci hanno pensato le foto di Lewis Hamilton, immortalato insieme all’ex First Lady in occasione del recente Gran Premio di Miami di Formula 1. Michelle in quella circostanza era ospite del team Mercedes e non ha fatto nulla di nascosto. L’abbraccio nel paddock con il pilota della “stella”, spacciato come uno scoop, è avvenuto alla luce del sole, come tanti ne capitano fra amici, oltretutto in mondovisione.

Ma la testata americana si è spinta oltre, ipotizzando una condotta di rango diverso rispetto all’amicizia, che potrebbe mettere in crisi il matrimonio con Barack Obama, già di suo descritto come non idilliaco. Sarà veramente così? Non lo so, ma stiamo parlando di gossip… quindi di merce da prendere con le pinze.