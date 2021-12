Lewis Hamilton ha smesso di seguire la Formula 1 su Instagram

Lewis Hamilton non segue più la Formula 1 su Instagram. I tifosi del britannico si sono resi conto ieri di questa azione, in apparenza piccola ma che può avere un grande significato.

La sconfitta alla Coppa del Mondo

Il sette volte iridato tace sui social da domenica, quando ha perso tra le polemiche il campionato ad Abu Dhabi. Il britannico aveva tutte le carte in regola per vincere, ma l’incidente di Nicholas Latifi è stato il colpo di scena che ha dato a Max Verstappen un vantaggio.

Lewis, in svantaggio per le gomme, ha guardato impotente mentre l’Olanda e la Red Bull gli rubavano il titolo all’ultimo giro. Da allora i fan di Hamilton hanno creato il movimento “I stand with Lewis Hamilton”, a sostegno del pilota Mercedes.

Ieri, dopo che Toto Wolff ha confermato che né lui né Hamilton avrebbero partecipato al gala, i fan hanno iniziato a rendersi conto che Lewis aveva smesso di seguire la Formula 1 su Instagram.

Un’azione che può sembrare insignificante, ma per alcuni ha un grande impatto a livello mediatico, soprattutto dopo le parole di Wolff di ieri secondo cui Lewis si era disamorato della F1 dopo quello che è successo ad Abu Dhabi.

“Ci vorrà molto tempo per digerire quello che è successo domenica. Non credo che lo supereremo mai. Non è possibile, e di certo non per lui come pilota“, ha commentato ieri Wolff in conferenza stampa, secondo al portale web GP Fans.

“Non supererà mai il dolore e l’angoscia che gli hanno causato domenica. Ad essere sincero, anche oggi, non riesco nemmeno a capire cosa sia successo. Sono incredulo, sembra ancora surreale“, ha aggiunto Wolff.