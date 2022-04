La notizia è fragorosa per gli appassionati di calcio e di F1: Lewis Hamilton vuole acquistare il Chelsea. La squadra londinese dei Blues è attualmente in vendita per le note vicende che riguarda la figura del patron russo Roman Abramovich, e tra coloro che sembrano interessati a mettere le mani sul club c’è anche un sodalizio nel quale anche Lewis Hamilton (tifoso dell’Arsenal) sembra intenzionato a concludere l’affare. Il consorzio è guidato dall’uomo d’affari Martin Broughton, e insieme al campione della Mercedes ci sarebbe anche la tennista Serena Williams.

La notizia

Questa indiscrezione è stata rilasciata sia nell’edizione in edicola che su quella online da parte del ‘Mirror’, precisando che sia il sette volte campione del mondo di F1 che la 40enne tennista sono disposti a versare 10 milioni di sterline a testa (circa 12 milioni di euro) per contribuire al cambio di proprietà dei Blues. Per quanto riguarda Broughton, è vicepresidente dell’International Airlines Group, società che controlla British Airways, Iberia e Vueling, ma ha già avuto a che fare con il calcio in passato. Infatti nel 2010 è stato nominato presidente del Liverpool con l’incarico di accelerare la cessione del club agli americani, come poi è avvenuto. Attualmente il Chelsea è, in pratica, in mano al governo britannico in seguito al congelamento dei beni di Abramovich, proprietario del club.

Tra pista e affari

In questo scenario Lewis Hamilton dimostra di avere occhio non solo alla pista, dove deve rialzare la china dopo un inizio di stagione difficoltoso con una Mercedes poco competitiva, interessandosi anche all’imprenditoria e agli affari. Vedremo se Hamilton riuscirà a sbarcare anche nel mondo del calcio, acquistando parte delle quote di uno dei club più importanti e prestigiosi del panorama calcistico europeo. Nel frattempo il numero 44 deve pensare ad affrontare al meglio il prossimo impegnativo weekend di Imola, dove in passato ha già vinto.