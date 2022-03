F1: Verstappen guadagnerà più di Hamilton

La rivalità tra Verstappen e Hamilton non accenna ad arrestarsi, dopo i duelli in pista per contendersi il titolo culminati con il famoso epilogo di Abu Dhabi in cui l’olandese ha strappato la vittoria all’ultimo giro, ci pensa anche la guerra dei contratti. Secondo le ultime indiscrezioni, Lewis Hamilton non sarà più il “paperone” del Circus, infatti il pilota più pagato sarà il giovane campione del mondo. L’olandese – secondo quanto riportato dalle fonti del De Telegraaf – è pronto a sottoscrivere un rinnovo di contratto con la Red Bull che gli frutterà la bellezza di 50 milioni di euro a stagione. Un altro scacco al re delle ultime stagioni.

Nuovo accordo

Il nuovo accordo con Red Bull dovrebbe avere una durata di altri quattro anni, per un totale di 250 milioni versati nel conto corrente di Max Verstappen. Il giovane olandese può quindi vantarsi di essere il più remunerato, d’altronde è il campione del mondo in carica. Lewis Hamilton invece si deve accontentare del ruolo di sfidante al trono, non solo in pista dove proverà a dare la caccia al suo ottavo titolo, ma anche in quello dei più ricchi dato che il suo attuale contratto con Mercedes gli frutta “solamente” 40 milioni di euro a stagione.

La felicità di Max

Max Verstappen aveva affermato di voler restare alla Red Bull per gli anni a venire: “Sono molto, molto felice dove sono, questo è certo, amo davvero far parte di questa squadra. Non c’è motivo di andarmene e voglio continuare a corrervi per molto tempo”. Con un contratto del genere è facile capire perché abbia deciso di prolungare la permanenza nel team che lo ha fatto diventare campione del mondo. Vedremo se Christian Horner gli ha preparato una macchina capace di confermarlo al vertice, perché la concorrenza in questa nuova stagione ricca di novità, sembra più numerosa e certamente agguerrita.