F1: Hamilton trova un alleato in Ogier

Dopo il finale amaro e durissimo di Abu Dhabi, nel quale Lewis Hamilton ha perso il titolo mondiale all’ultima curva a vantaggio di Max Verstappen, l’inglese non ha più lasciato dichiarazioni e si è chiuso in un silenzio che fa rumore.

Non si conoscono quali siano le sensazioni, le emozioni e lo stato d’animo del pilota della Mercedes, ma soprattutto non si sa in quale modo tornerà a duellare nella F1 quando si taglieranno i nastri della nuova stagione. Nel frattempo il britannico ha trovato un grande alleato, l’attuale campione del mondo del WRC, Sebastièn Ogier, il quale si è schierato apertamente con Hamilton, che si è visto scippare un titolo in tasca per delle decisione di gara assurde durante la caotica gara di Abu Dhabi.

La solidarietà di Ogier

Intervistato da RMC, il pilota della Toyota ha ipotizzato quello che sarà il prossimo futuro di Hamilton:

Penso che tornerà. Si trova in un ambiente ultra competitivo, con la migliore squadra del momento. Tuttavia deve essere stata una situazione molto difficile per lui. Si sentiva davvero come se fosse stato derubato. Ed è stato derubato, non bisogna avere paura di dirlo.

Il francese, attuale campione del mondo rally, è tornato poi sulla direzione di gara di Michael Masi, che – a suo giudizio – ha rovinato un finale di stagione bellissimo, in cui Hamilton aveva dimostrato di meritare qualcosa in più: ‘