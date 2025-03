“Ricordo di aver riattaccato il telefono e di aver quasi tremato. Ero tipo, ‘Oh Dio!’”. Con queste parole Lewis Hamilton descrive la telefonata che ha segnato l’inizio del suo clamoroso passaggio dalla Mercedes alla Ferrari, una mossa destinata a ridisegnare il panorama della Formula 1 a partire dal 2025.

Lewis Hamilton e il sogno Ferrari

Il sette volte campione del mondo ha recentemente rivelato al mensile americano Time i retroscena di questa decisione epocale. Era dicembre 2023 quando, nella tranquillità della sua casa in Colorado, Hamilton ha ricevuto l’inaspettata proposta da Frédéric Vasseur, attuale team principal della Scuderia di Maranello e suo storico mentore.

Quella chiamata ha scatenato un turbinio di emozioni nel pilota britannico, tanto da spingerlo a una lunga passeggiata riflessiva per valutare con attenzione tutti gli aspetti di un cambiamento così significativo. Hamilton ha confidato di aver mantenuto il massimo riserbo sulla questione, condividendo i suoi pensieri solo con familiari e amici intimi, evitando di consultare esperti esterni come aveva fatto in precedenti occasioni.

Le critiche non toccano Lewis

Nonostante le critiche, incluse quelle dell’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone, che ha espresso dubbi sulla durata di questa nuova avventura, Hamilton appare fermamente convinto della sua scelta: “La pensione non rientra nei miei piani. Potrei restare qui fino a 50 anni, chissà”.

Il campione britannico sta dimostrando un impegno totale verso il suo futuro italiano. Ha infatti iniziato a studiare la lingua, sorprendendo i media internazionali con un caloroso “Buonasera” durante il suo primo incontro ufficiale, segno tangibile della sua dedizione a integrarsi completamente nella cultura italiana.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Hamilton ha delineato una visione chiara: “So esattamente dove si trova la Stella Polare. So dove devo andare. So come arrivarci”. Parole che riflettono non solo ambizione, ma anche una profonda fiducia nel progetto Ferrari, con cui spera di scrivere un nuovo, straordinario capitolo della sua già leggendaria carriera nel motorsport.