“Non è mai troppo tardi per un nuovo inizio”, recita un vecchio detto. E Lewis Hamilton lo ha dimostrato oggi durante i suoi primi test con la Ferrari sul circuito di Barcellona, anche se non nel modo che avrebbe sperato: un incidente ha segnato il suo debutto sulla SF-23.

Lewis Hamilton a muro a Barcellona

Il sette volte campione del mondo ha vissuto una mattinata movimentata al Circuit de Barcelona-Catalunya, quando intorno alle 11 la sua monoposto ha impattato contro le barriere. L’incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze per il pilota britannico, anche se la vettura ha subito danni alle sospensioni e all’aerodinamica.

L’episodio non ha compromesso significativamente il programma di test Barcellona, rappresentando solo una piccola battuta d’arresto nel processo di familiarizzazione con la nuova monoposto. Il team del Cavallino Rampante si è immediatamente attivato per le riparazioni necessarie, anche se questo ha comportato un leggero ritardo per la successiva sessione prevista per Charles Leclerc.

I test della Ferrari proseguono

I test proseguiranno secondo il calendario stabilito fino a giovedì, permettendo a Hamilton di acquisire maggiore confidenza con la vettura italiana. Questo “battesimo del fuoco” ha già mostrato la determinazione del pilota inglese, pronto a mettersi in gioco in questa nuova avventura.

La scelta della Ferrari di puntare su Hamilton riflette le ambizioni del team di tornare ai vertici della Formula 1. Per il britannico, l’obiettivo è chiaro: conquistare quell’ottavo mondiale che gli permetterebbe di superare il record di Michael Schumacher, realizzando il sogno con la scuderia più prestigiosa del circus.