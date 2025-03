Un’asta da record scuote il mondo del motorsport: ben 650 milioni di dollari per la straordinaria collezione auto F1 di Bernie Ecclestone. Una raccolta che include 69 vetture storiche, in gran parte Ferrari, protagoniste di momenti indimenticabili nella storia della Formula 1.

L’ex CEO della Formula 1, oggi novantaquattrenne, ha deciso di separarsi da questo inestimabile patrimonio accumulato in oltre mezzo secolo di passione e dedizione. Una collezione che si presenta come un autentico museo itinerante, con pezzi appartenuti a piloti leggendari del calibro di Ascari, Moss, Lauda, Senna e Schumacher.

Tra i gioielli della raccolta spicca la mitica Ferrari F2002 di Michael Schumacher, protagonista di una stagione memorabile con 11 vittorie, e con un valore stimato di 13 milioni di dollari. Non mancano altre auto leggendarie, come la Brabham BT46B di Niki Lauda e la storica Ferrari 375 F1 guidata da Alberto Ascari.

La vendita, avviata nel dicembre 2024 e conclusasi di recente, ha diviso gli appassionati: c’è chi celebra il ritorno in circolazione di questi capolavori e chi, invece, si rammarica per la dispersione di un patrimonio unico nel panorama motoristico. Sebbene esistano altre auto leggendarie di F1 in mani private, come una Benetton ex Schumacher in Gran Bretagna o alcune vetture custodite in un deposito francese, la collezione di Bernie Ecclestone si distingue per la sua completezza e il prestigio dei modelli.

Questa transazione segna la fine di un’era per l’ex patron della Formula 1, che dopo aver trasformato questo sport in un impero miliardario, si separa ora anche dai suoi ricordi più preziosi su quattro ruote. Resta da vedere come i nuovi proprietari sapranno valorizzare e custodire questi straordinari testimoni della storia del motorsport.