Con un prezzo di partenza di soli 12.000 euro (in Cina), un’autonomia fino a 600 km e un avanzato sistema di guida assistita di Livello 3, la nuova SUV elettrica cinese B10 si prepara a rivoluzionare il mercato globale. Prodotta dal giovane marchio cinese Leapmotor, la B10 punta a conquistare anche il mercato europeo grazie alla collaborazione con il gruppo Stellantis, che prevede la produzione nello stabilimento di Saragozza. Con un rapporto qualità-prezzo competitivo e caratteristiche tecniche all’avanguardia, questa vettura rappresenta una proposta interessante per chi cerca un’auto elettrica accessibile e moderna.

In Cina, il prezzo della B10 parte da 99.800 yuan (circa 12.000 euro) e arriva a 129.800 yuan (circa 15.500 euro) per la versione top di gamma. Questa politica di prezzo aggressiva, unita a tecnologie avanzate, la rende un’opzione allettante per una vasta gamma di clienti, sia in patria che nei mercati internazionali. Anche se in Europa il costo sarà allettante, ma non come quello cinese.

Design contemporaneo e spazio generoso

La B10 si ispira alla sorella maggiore C10, mantenendo uno stile moderno e accattivante. Il frontale è caratterizzato da una sottile firma luminosa, fari sdoppiati e maniglie a scomparsa che conferiscono un look sofisticato. Le dimensioni sono notevoli: 4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, con un passo di 2.735 mm. Questo si traduce in un abitacolo spazioso, ideale per passeggeri e bagagli.

La capacità di carico parte da 420 litri, espandibili fino a 1.415 litri abbattendo i sedili posteriori. Inoltre, la B10 offre un pratico vano anteriore per riporre i cavi di ricarica, migliorando ulteriormente la praticità per l’uso quotidiano.

Tecnologia avanzata per un’esperienza premium

L’abitacolo della SUV elettrica è dominato da un sistema di infotainment di ultima generazione, dotato di un display da 14,6 pollici e basato sul chip Snapdragon 8155 di Qualcomm. Questo sistema supporta funzionalità avanzate come un assistente vocale basato su intelligenza artificiale e la compatibilità con Apple CarPlay e Huawei HiCar, garantendo un’esperienza utente fluida e personalizzata.

Il sistema di guida assistita della B10 è particolarmente avanzato nella versione più equipaggiata. Grazie a un Lidar sul tetto, telecamere ad alta risoluzione, sensori a ultrasuoni e radar, la vettura è in grado di offrire funzionalità di guida autonoma di Livello 3 in ambiente urbano. Gli aggiornamenti previsti entro la fine dell’anno promettono di migliorare ulteriormente queste capacità, rendendo la B10 una delle opzioni più tecnologicamente avanzate nel suo segmento.

Piattaforma elettrica e prestazioni

La B10 è costruita sulla piattaforma modulare Leap 3.5, che utilizza un’architettura da 800 volt per garantire efficienza e prestazioni elevate. Sono disponibili due motorizzazioni: una versione base con un motore singolo da 132 kW (179 CV) e una batteria da 56,2 kWh, che offre un’autonomia dichiarata di 510 km nel ciclo cinese, e una versione più potente da 160 kW (218 CV) con una batteria da 67,1 kWh, che raggiunge i 600 km di percorrenza. Tuttavia, è probabile che questi valori siano inferiori quando misurati secondo lo standard WLTP europeo, più rigoroso rispetto al ciclo di omologazione cinese.

Produzione europea e prospettive future

La partnership con Stellantis rappresenta un punto di svolta per la diffusione della B10 in Europa. La produzione nello stabilimento di Saragozza consentirà di abbattere i costi logistici e di adattare la vettura alle esigenze del mercato europeo. Questo passo strategico potrebbe accelerare la transizione verso veicoli elettrici più accessibili, superando uno degli ostacoli principali rappresentati dal prezzo elevato.

Con il suo mix di design moderno, tecnologia avanzata e un prezzo competitivo, la B10 di Leapmotor ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel segmento delle SUV elettriche, sia in Cina che in Europa.