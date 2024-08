Geely ha lanciato la sua nuova SUV elettrica, la E5, progettata per essere venduta a livello mondiale. La E5 sarà disponibile con guida sia a destra che a sinistra e soddisfa già i requisiti di sicurezza di ben 89 paesi. La Geely E5 ha dimensioni importanti: misura 4.615 mm in lunghezza, 1.901 mm in larghezza e 1.670 mm in altezza, con un passo di 2.750 mm. Equipaggiata con un motore elettrico anteriore che eroga 218 CV e 320 Nm di coppia, la E5 offre due opzioni di batteria: una da 49 kWh con un’autonomia dichiarata di 440 km, e una da 60 kWh che promette fino a 530 km.

Il cuore tecnologico della E5 è il grande schermo centrale dell’infotainment, che controlla la maggior parte delle funzioni del veicolo. I pulsanti fisici sono ridotti al minimo e concentrati principalmente sulle razze del volante squadrato. Di serie è inclusa la guida assistita di livello 2, che offre un’esperienza di guida semi-autonoma avanzata.

La E5 è la prima auto elettrica di Geely a utilizzare le nuove batterie al litio-ferro-fosfato Aegis Short Blade, lanciate lo scorso giugno. Queste batterie vantano una densità energetica di 192 Wh/kg e una durata stimata di 3.500 cicli di ricarica. Geely afferma che queste batterie possono consentire alla E5 di percorrere fino a un milione di chilometri con un impatto minimo sull’autonomia.

Geely non ha ancora annunciato una data di arrivo per la E5 sul mercato europeo. In Cina, dove la SUV è già disponibile per l’ordine, i prezzi partono da 109.800 yuan (circa 14.000 euro) per la versione base Sailing Edition con batteria da 49 kWh, fino a 145.800 yuan (circa 18.700 euro) per la Starship Edition con batteria da 60 kWh. La Geely E5 rappresenta un passo importante verso l’espansione globale dei veicoli elettrici, con un mix di tecnologia avanzata, prestazioni eccellenti e una gamma di prezzi competitivi.