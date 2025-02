30 milioni di euro per la più costosa, 1.850 cavalli per la più potente, 500 km/h per la più veloce. Sono i numeri da capogiro che caratterizzano le dieci auto più costose ed esclusive che vedremo nel 2025, dove tecnologia e lusso si fondono in creazioni automobilistiche al limite dell’immaginabile.

Auto più costose: Rolls-Royce comanda

La Rolls-Royce Droptail, nella versione La Rose Noir, domina questa élite con il suo prezzo stellare di 30 milioni di euro, incarnando il massimo dell’esclusività e della personalizzazione. Ma non è solo questione di prezzo: la Bugatti Bolide sfida i limiti della fisica con il suo possente W16 da 1.850 CV, mentre la Koenigsegg Jesko Absolut promette di infrangere ogni record di velocità sfiorando i 500 km/h.

L’innovazione tecnologica trova la sua massima espressione nella Ferrari F80, che combina un V6 con tre motori elettrici per 1.200 CV di potenza ibrida, mentre la McLaren Solus GT trasforma in realtà un sogno nato nei videogiochi, con soli 25 fortunati proprietari che potranno guidare questo bolide da 829 CV.

Bugatti presente

La tradizione si fonde con il futuro nella Bugatti Tourbillon, che porta in strada 1.800 CV grazie alla combinazione di un V16 e tre unità elettriche. Non da meno è la sorella Mistral, che celebra l’addio al leggendario W16 quadriturbo in versione roadster.

L’esperienza delle corse si materializza nella Red Bull RB17, una Formula 1 stradale firmata Adrian Newey, e nella Gordon Murray T.50s Niki Lauda, tributo al campione austriaco con un V12 aspirato da 711 CV. A completare questo parterre d’eccellenza, la Pagani Huayra Codalunga rappresenta il vertice dell’artigianalità italiana con soli 5 esemplari prodotti.

Questa parata di hypercar 2025 non rappresenta solo il meglio dell’industria automobilistica, ma definisce nuovi standard di prestazioni, design e lusso automobili per gli anni a venire.