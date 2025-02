“Il motore V16 non è morto, anzi rinasce più potente che mai”. Con queste parole, Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, annuncia l’arrivo della Bugatti Tourbillion, un’hypercar che ridefinisce il futuro dell’elettrificazione mantenendo un imponente propulsore termico affiancato da tre unità elettriche.

Bugatti Tourbillion, il V16 che incanta

Il cuore pulsante di questa innovativa creazione è un impressionante motore V16 aspirato da 8,3 litri, sviluppato in collaborazione con Cosworth. Diversamente dalla configurazione W16 utilizzata sulla Chiron, questa nuova architettura consente al motore di raggiungere i 9.000 giri al minuto, stabilendo nuovi standard nel segmento delle hypercar.

I test effettuati sulla pista di Nardò hanno evidenziato non solo prestazioni straordinarie, ma anche una firma sonora unica che richiama le più gloriose competizioni motoristiche del passato. L’azienda si impegna a preservare questa caratteristica distintiva, nonostante le crescenti restrizioni sulle emissioni acustiche.

Per affrontare le sempre più stringenti normative ambientali, il Tourbillion integra un sistema ibrido con tre motori elettrici. Questa soluzione tecnologica permette di mantenere le prestazioni estreme tipiche del marchio, rispettando al contempo gli standard di emissioni attuali.

Produzione limitata

La produzione sarà limitata a soli 250 esemplari, con le prime consegne previste per il 2026. Come da tradizione Bugatti, il prezzo sarà elevato, confermando il posizionamento ultra-esclusivo del modello.

In un’epoca in cui i grandi motori termici sembrano destinati all’estinzione, Bugatti si unisce a un ristretto gruppo di costruttori, come Pagani e Gordon Murray Automotive, che continuano a credere nei propulsori di grande cilindrata, reinterpretandoli in chiave moderna e tecnologicamente avanzata.

Il Tourbillion rappresenta molto più di una semplice automobile: è la dimostrazione che tradizione e innovazione possono coesistere, creando un prodotto che rispetta il DNA storico del marchio, proiettandolo verso il futuro dell’industria automobilistica.