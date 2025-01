Bugatti Bolide: la prima esperienza in pista di un cliente ad Austin | Video

La Bugatti Bolide è nata solo per la pista ed offre un’ulteriore prova della capacità della casa di Molsheim di fornire esperienze straordinarie ai suoi clienti. Mentre la maggior parte dei fortunati acquirenti dovranno attendere ancora un po’ per vivere le le esclusive sessioni fra i cordoli e scatenare l’energia vulcanica del modello, uno dei primi destinatari dell’hypercar alsaziana non ha resistito alla noia dell’attesa.

Spinto dal desiderio di sbloccare il pieno potenziale della sua Bugatti Bolide, appena giunta nel garage personale, ha prenotato la pista ad Austin, per provare l’emozione della guida di questa belva, sul Circuito delle Americhe, dove si disputa il Gran Premio di Formula 1. È stato il regalo che il facoltoso cliente si è fatto per le feste di fine anno. Tanta gioia per lui durante e dopo l’esperienza, che lo ha inebriato con felici stimoli sensoriali.

Avendo una certa dimestichezza con le piste, il tizio ha spinto il modello al limite, per sperimentare in prima persona la potenza e la precisione della Bugatti Bolide, che eleva i riferimenti della specie, portandoli a un livello mai visto in precedenza. Dopo due giri di riscaldamento, che hanno fatto intuire la straordinaria maneggevolezza e le capacità dinamiche del modello, l’auto è stata riportata ai box per i controlli finali.

Il team ha meticolosamente garantito che ogni dettaglio, dalla pressione degli pneumatici ai livelli dell’olio, fosse ottimizzato per le massime prestazioni. Poi l’ingresso in pista con intenti più bellicosi. Ne è uscita una sequenza di 12 giri molto tirati, in cui è stato scatenato in pieno il potenziale dell’auto. La pioggia ha aggiunto una sfida in più, facendo crescere l’adrenalina, mentre il cliente viaggiava al limite consentito dalla planimetria, raggiungendo una velocità massima di 333 km/h.

Ecco le sue parole: “Sedersi al volante di questa straordinaria macchina è stato indimenticabile. Una volta compresa, la Bugatti Bolide è, come promesso, incredibilmente facile da amministrare. Le sue prestazioni sono completamente gestibili. Tuttavia, la sensazione quando esci da una curva, premi l’acceleratore e senti un’implacabile ondata di potenza, è incomparabile. Qui le leggendarie prestazioni, il comfort e l’innovazione Bugatti sono racchiuse in un’unica macchina”.

L’auto, rifinita nell’iconico French Racing Blue e caratterizzata da audaci accenti Nocturne, rimanda alle livree bicromatiche delle icone Bugatti del passato. Il compito della spinta è affidato a un motore W16 quadriturbo da 1850 CV, esercitati su un peso di soli 1.240 kg. Ne derivano prestazioni fotoniche. La Bugatti Bolide passa da 0 a 100 km/h in 2.17 secondi, da 0 a 200 km/h in 4.36 secondi e da 0 a 300 km/h in 7.37 secondi. Per raggiungere i 400 km/h e rifermarsi bastano 26.64 secondi. La punta velocistica si spinge fino a 500 km/h.