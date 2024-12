Bugatti Edition by Fahrengold: box scenografico per le hypercar alsaziane

Le Bugatti sono come dei prodotti di alta gioielleria in ambito automobilistico. I modelli a sua firma si ergono al rango di capolavori a quattro ruote, che riflettono l’individualità e il gusto dei facoltosi clienti. Ogni esemplare, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con la casa madre, per dar vita a un’opera d’arte su misura.

Ovvio che l’iconico marchio di Molsheim cerchi di soddisfare al meglio ogni richiesta, accompagnando ciascun owner verso l’eccellenza della sua linea di prodotti. Succede per le auto, ma anche per altro. Una prova giunge dalle soluzioni per creare delle aree di custodia simili a palcoscenici, degni della brillantezza e dello status delle vetture alsaziane.

In questo ambito si colloca il Bugatti Edition FG-01 Garage di Fahrengold, progettato con l’intento di valorizzarne la magia, anche durante la sosta. Questo box vetrato, con telaio metallico ad alta robustezza, mostra il contenuto come un gioiello della corona, nella sua cornice perfetta. Si tratta di una soluzione esclusiva ed ingegneristicamente avanzata per lo stoccaggio delle preziose fuoriserie francesi.

Che si tratti della residenza di un cliente, di un museo o di una mostra, questa soluzione garantisce che ogni capolavoro Bugatti venga presentato con la stessa maestria e cura che definiscono la sua creazione, come sottolinea l’amministratore delegato Wiebke Ståhl.

Il Bugatti Edition FG-01 Garage offre una cornice raffinata per accogliere al meglio il prezioso contenuto, messo in vetrina col gusto e con gli strumenti protettivi che merita. Ci sono sistemi di sicurezza avanzati, ma pure la regolazione della temperatura e dell’umidità, in una tela simile a una galleria, dove le hypercar alsaziane, oltre ad essere difese da agenti nocivi, sono celebrate, con l’identità visiva della casa madre, giovandosi anche di un’illuminazione spettacolare. Il box Bugatti è personalizzabile, secondo i gusti dei clienti, ma credo che la soluzione di partenza sia quella più indicata per avere la certezza della perfezione grafica.