L’auto più ecologica? Non è un veicolo elettrico

La classifica GreenerCars di quest’anno ha sorpreso molti, poiché un veicolo con motore a combustione interna si è posizionato al primo posto, superando tutti gli altri concorrenti. Tuttavia, dal secondo al quinto posto troviamo invece i veicoli completamente elettrici, dimostrando il crescente interesse e l’efficacia di questa tecnologia nel ridurre le emissioni. Le classifiche GreenerCars vengono create prendendo in considerazione una serie di fattori, tra cui le emissioni di gas serra, l’efficienza del carburante e l’impatto ambientale complessivo di ciascun veicolo. I vincitori vengono determinati sulla base di questi criteri, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Il veicolo più ecologico? Non è un’auto elettrica

Per il 2024, la Toyota Prius Prime SE si è aggiudicata il primo posto con un punteggio di 71 nella classifica GreenerCars. Secondo stime dell’ACEEE, sarebbero necessari solo $ 529 per alimentare la Prius nel corso di un anno. Questa è la terza volta che la Prius vince, e gran parte del merito va al suo design. “La forma del corpo, la tecnologia al suo interno e il peso complessivo sono tutti fattori determinanti”, ha dichiarato Peter Huether, ricercatore associato senior per i trasporti presso l’ACEEE, al Washington Post. “E tutti i diversi modelli di Prius sono estremamente efficienti”.

La Lexus RZ 300e ha conquistato il secondo posto con un punteggio di 67 e un costo annuo stimato del carburante di 651 dollari. La MINI Cooper SE si è aggiudicata il bronzo, ottenendo un punteggio di 67 ma con un costo annuale del carburante di 747 dollari. La Nissan Leaf e la Toyota bZ4X hanno completato rispettivamente il quarto e il quinto posto nella classifica.