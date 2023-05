Toyota Prius Plug-in Hybrid: al via gli ordini in Italia in tre allestimenti [FOTO]

Da poche ore è disponibile per l’ordine in Italia la nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid. Viene fornita con il sistema ibrido plug-in di nuova generazione sviluppato dalla casa automobilistica giapponese, che offre maggiore potenza grazie a una nuova batteria ad alta capacità.

Inoltre, troviamo un gruppo propulsore costituito da un motore elettrico più potente e un powertrain a benzina da 2 litri, per una potenza complessiva di 223 CV. Secondo quanto dichiarato dal brand giapponese, la vettura impiega 6,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e inoltre garantisce oltre 80 km di autonomia in modalità 100% elettrica nel ciclo combinato ed emissioni di CO2 inferiori a 20 g/km.

Alla base della nuova Prius Plug-in Hybrid c’è la piattaforma GA-C di seconda generazione sviluppata da Toyota New Global Architecture (TNGA). Questa prevede maggiore rigidità e minor peso.

Active, Lounge e Lounge+ sono gli allestimenti disponibili

Sul mercato italiano, la Toyota Prius Plug-in Hybrid è disponibile in tre diversi allestimenti chiamati Active, Lounge e Lounge+. Il primo prevede di serie cerchi in lega da 17”, fari Full LED, sistema di infotainment Toyota Smart Connect+ con display touch da 12.3 pollici, sedili riscaldabili in tessuto sportivo e pacchetto Toyota T-Mate con Toyota Safety Center di ultima generazione e Blind Spot Monitor.

La versione Lounge aggiunge fari a LED adattivi, specchietto retrovisore interno digitale, portellone posteriore ad azionamento elettrico e cerchi in lega da 19”. Al top della gamma troviamo l’allestimento Lounge+, che include tetto con pannelli solari integrati (per ottenere fino a 8 km al giorno di autonomia EV), Remote Parking e sedili in pelle vegana.

Prezzi, finanziamento e noleggio a lungo termine

Il listino parte da 42.200 € per la Toyota Prius Plug-in Hybrid Active, passando per i 43.700 € della variante Lounge fino ad arrivare ai 50.000 € della Lounge+. Tuttavia, la Prius Plug-in Hybrid accede agli ecoincentivi nella fascia 0-20 g/km di CO2.

Ciò significa che il prezzo di partenza scende a 34.700 € per la versione Active e 36.000 € per quella Lounge. Anche se non rientra nell’ecobonus, pure la Lounge+ viene proposta in promozione a 43.500 €.

Per la nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid, è disponibile il finanziamento Toyota Easy che prevede 399 € al mese per 48 mesi e un anticipo di 5300 €, con la possibilità di restituire, cambiare o rifinanziare l’auto durante l’intera durata del finanziamento.

In alternativa, è possibile optare per il noleggio a lungo termine di Kinto One a 399 € al mese per 48 mesi e anticipo di 6200 € (IVA esclusa) con RCA, Kasko, furto e incendio e manutenzione ordinaria e straordinaria inclusi.