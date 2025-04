6 minuti e 56.294 secondi: questo è il tempo che ha permesso alla Porsche 911 GT3 con cambio manuale di stabilire un nuovo record Nürburgring, consacrandola come l’auto di serie più veloce con trasmissione tradizionale sul leggendario circuito del Nordschleife. Un risultato che riscrive la storia delle prestazioni auto sportive, superando ogni precedente primato nella categoria.

Record sul circuito più iconico

Alla guida dell’iconica sportiva tedesca c’era Jörg Bergmeister, pilota e ambasciatore del marchio, che ha saputo sfruttare al massimo i 510 cavalli erogati dal motore aspirato da 4.0 litri. La vettura era equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 R omologati per uso stradale, nelle misure 255/35 R20 all’anteriore e 315/30 R21 al posteriore, garantendo aderenza e precisione senza compromessi.

Il miglioramento rispetto al precedente primato è sorprendente: oltre 9,5 secondi in meno. Ancora più significativo è il fatto che questa versione con cambio manuale e pacchetto Weissach abbia battuto anche il tempo della precedente generazione 992.1 dotata del cambio a doppia frizione PDK, risultando più veloce di 3,633 secondi. Un risultato che sottolinea l’evoluzione tecnica e la continua ricerca di eccellenza da parte di Porsche.

Scelta controcorrente

La scelta del cambio manuale risponde a una curiosità sempre più diffusa tra gli appassionati. Come ha spiegato Andreas Preuninger, responsabile della linea GT di Porsche: “Sempre più clienti della 911 GT3 optano per il cambio manuale, chiedendoci spesso quali prestazioni potesse raggiungere questa configurazione sulla Nordschleife. Ora abbiamo dato loro una risposta concreta.”

Un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo risultato è stato svolto dal pacchetto opzionale Weissach. Questo include componenti avanzati come cerchi in magnesio e sospensioni posteriori alleggerite, che contribuiscono a ridurre la massa complessiva e a migliorare la dinamica di guida. Il telaio, progettato con estrema cura, assicura maggiore stabilità e precisione in frenata, due elementi fondamentali per affrontare i 20,8 chilometri del tracciato tedesco con la massima efficacia.

Grandi soluzioni tecniche

Dal punto di vista aerodinamico, la Porsche 911 GT3 con pacchetto Weissach si distingue per soluzioni all’avanguardia. Tra queste, spicca un’ala posteriore a incidenza variabile, capace di generare fino a 140 kg di deportanza a 200 km/h. Questi raffinamenti tecnici non solo migliorano le prestazioni in pista, ma offrono anche un’esperienza di guida coinvolgente e precisa su strada.

In un contesto automobilistico sempre più orientato verso propulsori turbocompressi e soluzioni ibride, la scelta di mantenere un motore aspirato rappresenta un tributo ai puristi. La possibilità di scegliere tra cambio manuale e PDK permette inoltre di personalizzare l’esperienza di guida in base alle preferenze individuali, un elemento che continua a rendere la 911 GT3 un’auto unica nel suo genere.

Con questo nuovo record Nürburgring, Porsche ribadisce la propria leadership nell’ambito delle prestazioni auto sportive. La 911 GT3 si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati, capace di coniugare tradizione e innovazione in modo magistrale. Un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza ingegneristica che caratterizza il marchio e della sua dedizione nel perseguire le massime prestazioni.