Ben 510 cavalli di potenza, 9.000 giri al minuto, 1.420 kg di peso: sono questi i numeri che raccontano la nuova Porsche 911 GT3 2025, l’ultima evoluzione di una delle auto sportive più iconiche di sempre.

Un restyling per la Porsche 911 GT3

La casa di Stoccarda ha svelato il restyling della serie 992, mantenendo l’essenza che ha reso leggendaria la GT3 ma introducendo significative innovazioni tecniche. Il sei cilindri boxer da 4 litri, rigorosamente motore aspirato, rappresenta una scelta controcorrente nell’era dei motori turbo e ibridi, confermando la vocazione purista del modello. Gli acquirenti potranno scegliere tra il classico cambio manuale a sei rapporti e il sofisticato PDK a doppia frizione a sette marce.

L’ossessione per le prestazioni sportive si riflette nella costante ricerca della leggerezza. La nuova GT3 fa ampio uso di fibra di carbonio e alluminio, mentre il pacchetto Weissach offre cerchi in magnesio che alleggeriscono ulteriormente la vettura di 9 kg. I sedili racing in CFRP completano il quadro delle soluzioni orientate alle performance.

Le novità coinvolgono anche il design aerodinamico, con fari LED matrix riprogettati per ottimizzare i flussi d’aria e l’eliminazione delle luci diurne dal paraurti anteriore. Il posteriore sfoggia un diffusore rivisto e un’ala dalle piastre laterali angolate, mentre la versione Touring mantiene un profilo più discreto senza comprometterne l’efficienza.

Abitacolo che rispecchia la tradizione

L’abitacolo fonde modernità e heritage: il cruscotto digitale include una modalità “Track Screen” dedicata alla guida in pista, mentre il comando di avviamento rotante omaggia la tradizione del marchio. Per i più esigenti sono disponibili i pacchetti Weissach e Clubsport, pensati per esaltare le doti racing, e il Leichbau esclusivo per la versione Touring. Questa nuova interpretazione della GT3 riafferma il ruolo di Porsche come riferimento nel settore delle sportive ad alte prestazioni, dimostrando come sia possibile evolversi rimanendo fedeli alla propria identità. La Porsche 911 GT3 non si smentisce mai.