La classica Land Rover Defender ha lasciato, da non troppo tempo, spazio alla nuova generazione moderna e un po’ snob. Qualcuno però non l’ha mai dimenticata e tutt’ora propone dei pacchetti di modifica molto intriganti ed esclusivi, questo è il caso di Bowler che ha recentemente presentato la propria ideale versione delle classiche Defender 90, 110 e 130, grazie al pacchetto Extreme che conferisce un look ancora più solido e una migliore capacità in fuoristrada.

Il kit da fuoristrada

Bowler con il suo kit ha introdotto delle sospensioni Fast Road che producono un sollevamento di 51 mm alla vettura, così come dei passaruota maggiorati, che aiutano a coprire le ruote da 16 pollici avvolte in pneumatici BFGoodrich da 35 pollici. Il pacchetto offre anche un paraurti anteriore leggero, dei punti di attacco e un roll-bar esterno. Altri pezzi forte sono l’illuminazione a LED e i gradini posteriori marchiati Bowler. A tutto ciò vanno sommati anche dei componenti in alluminio ricavato dal pieno, un portapacchi e delle nuove prese d’aria esterne.

Land Rover Defender: abitacolo

Nell’abitacolo i conducenti troveranno sedili Recaro, un volante MOMO e delle leve del cambio Bowler nere. L’azienda installa anche un rivestimento del padiglione in Alcantara, un’ulteriore insonorizzazione e un sistema di infotainment Alpine con navigazione GPS. Sicuramente un deciso upgrade per il solitamente scarno interno del fuoristrada britannico.

Più potenza per il fuoristrada

Bowler non è entrata nei dettagli, ma il Defender ha ricevuto anche delle migliorie a livello motoristico, infatti guadagna un intercooler da gara e una rimappatura ECU. Nel complesso sia la potenza che la coppia sono più alte, ad esempio il Defender 110 sviluppa 177 CV e 450 Nm di coppia. Oltre ai componenti del motore, arriva un grande kit freno Bowler con pinze a quattro pistoncini e dischi più grandi che misurano 334 mm davanti e 297 mm dietro. Il Land Rover Defender by Bowler sarà disponibile solo su commissione e in un numero limitato.