Lancia ha deciso di rivoluzionare la sua presenza nel segmento delle hatchback premium con il rinnovamento della gamma Lancia Ypsilon, presentando due nuove versioni: la Nuova Ypsilon elettrica e la Ypsilon ibrida. Questi modelli saranno disponibili presso le concessionarie italiane a partire dall’8 aprile, portando con sé un mix di innovazione, sostenibilità e prestazioni migliorate.

Le due anime dell’utilitaria premium

La Nuova Ypsilon elettrica rappresenta un notevole passo avanti per il marchio, grazie a un’autonomia che raggiunge i 425 chilometri. Questo risultato è stato possibile grazie all’ottimizzazione della batteria al nichel-manganese-cobalto da 54 kWh, una tecnologia avanzata che garantisce anche un consumo medio di soli 14,3 kWh ogni 100 km, rendendola una delle auto più efficienti nella sua categoria. Inoltre, il motore da 115 kW (156 CV) assicura prestazioni vivaci, mentre la ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della capacità in meno di 30 minuti utilizzando stazioni da 100 kW.

Parallelamente, la Ypsilon ibrida è stata aggiornata per offrire una potenza complessiva di 110 CV, rispetto ai precedenti 100. Questo miglioramento è stato ottenuto combinando un motore termico da 74 kW con un sistema elettrico da 21 kW, per un totale di 81 kW. Questo aggiornamento anticipa le normative Euro 7 previste per il 2027, senza modificare le specifiche tecniche o i consumi, che rimangono invariati rispetto alla versione precedente.

Le offerte in ballo

Per incoraggiare i clienti a passare a una mobilità più sostenibile, Lancia ha introdotto interessanti offerte Lancia valide fino al 30 aprile. La Lancia Ypsilon ibrida può essere acquistata al prezzo promozionale di 19.900€, usufruendo della rottamazione e del finanziamento Stellantis Financial Services. Per chi invece preferisce una soluzione completamente elettrica, la Nuova Lancia Ypsilon elettrica è disponibile con un canone mensile di 195€.

Queste due varianti sono pensate per soddisfare esigenze diverse. La Nuova Ypsilon elettrica si rivolge a chi cerca un’auto a zero emissioni, ideale per l’utilizzo urbano, mentre la Ypsilon ibrida offre un equilibrio tra efficienza e versatilità, garantendo prestazioni ottimizzate e conformità agli standard futuri.

Per vivere un’esperienza completa e scoprire i nuovi modelli, i clienti possono visitare una delle 160 rinnovate Casa Lancia. Questi showroom, aggiornati secondo la nuova identità corporate del marchio, offrono la possibilità di provare i veicoli e approfittare delle promozioni in corso.

Con questa nuova gamma, Lancia si posiziona come un leader nel settore delle hatchback premium, puntando su innovazione tecnologica e sostenibilità, senza rinunciare al comfort e alle prestazioni. La Lancia Ypsilon continua così a essere una scelta iconica e al passo con i tempi per gli automobilisti italiani.