Aria più pulita e nuove opportunità per il rinnovamento del parco auto in Lombardia: con un budget di 23,2 milioni di euro, la Regione introduce un piano di incentivi Lombardia per favorire l’acquisto di veicoli meno inquinanti, tra cui la Nuova Ypsilon della Lancia. L’obiettivo è ridurre la presenza di veicoli a elevate emissioni, puntando su modelli ibridi ed elettrici, contribuendo così alla mobilità sostenibile.

Gli incentivi regionali

Il programma, che entrerà in vigore il 3 aprile 2025, offre un contributo regionale massimo di 3.500 euro per chi decide di rottamare veicoli inquinanti. Tra i modelli più interessanti disponibili per l’acquisto, spicca la Lancia Ypsilon, che grazie alla combinazione di incentivi, promozioni finanziarie e contributi alla rottamazione, sarà disponibile per i residenti lombardi a partire da 17.400 euro. Questo modello rappresenta un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia e rispetto per l’ambiente, grazie ai suoi consumi ridotti di 4,6 l/100 km e alle emissioni di CO₂ pari a 103 g/km.

La misura è rivolta a chi decide di rottamare veicoli particolarmente inquinanti: benzina, metano o GPL fino a Euro 2, oppure diesel fino a Euro 5. Le auto acquistabili dovranno essere nuove o immatricolate dopo l’inizio del 2024 e rispettare precisi limiti di prezzo: non oltre 30.000 euro (IVA esclusa) per veicoli con emissioni tra 61 e 120 g/km di CO₂, e fino a 40.000 euro (IVA esclusa) per quelli con emissioni inferiori. Questo vincolo garantisce che gli incentivi siano indirizzati verso soluzioni effettivamente sostenibili e accessibili.

Contribuire al rinnovamento del parco auto

Un ulteriore stimolo al rinnovamento del parco auto è rappresentato da un bonus aggiuntivo di 500 euro per chi rottama i veicoli più inquinanti. Questo contributo si inserisce in una visione più ampia della Regione Lombardia, che mira a migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane, rafforzando il suo ruolo di leadership nazionale nel promuovere la mobilità sostenibile.

Per agevolare l’accesso a queste opportunità, Stellantis Financial Services ha sviluppato soluzioni finanziarie particolarmente vantaggiose. Ad esempio, con un anticipo di 1.247 euro, è possibile ottenere un finanziamento di 16.424,38 euro, da restituire in 36 rate mensili da 149 euro, con una rata finale di 15.610,2 euro (TAN fisso 7,99%, TAEG 10,4%). Questa offerta sarà valida fino al 30 aprile 2025, permettendo a un’ampia platea di consumatori di acquistare un veicolo all’avanguardia come la nuova Lancia Ypsilon.

Una proficua collaborazione

La collaborazione tra la Regione Lombardia e la Lancia rappresenta un esempio concreto di come il settore pubblico e privato possano lavorare insieme per incentivare il passaggio a una mobilità più rispettosa dell’ambiente. Grazie a questa iniziativa, i cittadini lombardi potranno beneficiare di sconti fino al 10% sul listino o di un minimo di 2.000 euro da parte dei costruttori, rendendo ancora più conveniente l’acquisto di un’auto ibrida o elettrica.

Questa strategia non si limita a offrire vantaggi economici, ma mira anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. L’acquisto di veicoli meno inquinanti, come la Nuova Ypsilon, rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, senza sacrificare comfort e innovazione.

Con questo piano ambizioso, la Lombardia consolida il suo impegno per una mobilità sostenibile, dimostrando come le politiche regionali possano fare la differenza nella lotta contro l’inquinamento. La Nuova Ypsilon, con il suo design elegante e le sue caratteristiche tecniche avanzate, si propone come una scelta ideale per chi desidera contribuire al cambiamento senza rinunciare allo stile e alla qualità.