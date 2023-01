La Lancia Delta HF Integrale EVO II di Rowan Atkinson va all’asta

Una superba Lancia Delta HF Integrale Evo II del 1993 sarà battuta all’asta da Silverstone Auctions il prossimo 25 febbraio, a Stoneleigh Park, nel Warwickshire. L’auto è resa ancora più speciale dal nome del suo attuale proprietario: l’attore britannico Rowan Atkinson, noto in tutto il mondo per l’interpretazione di Mr. Bean. Uno che sul piccolo schermo fa ridere ma che nella vita reale ha gusti automobilistici molto seri. Possiede, fra l’altro, delle supercar da sogno, che ama.

Atkinson è un car enthusiast

La sua Delta, in rara tinta Lord Blu, è con guida a sinistra ed ha percorso in totale 89.300 chilometri. Appartiene ad una famiglia di vetture che si sono affermate nell’immaginario collettivo per il dominio delle versioni da corsa nel Campionato del Mondo Rally, a cavallo fra gli anni ottanta e gli anni novanta. In costante sviluppo, le berline stradali fecero da base per l’omologazione dei bolidi da gara, nei vari step del loro cammino sportivo.

Evoluzione della specie

Risale al 1993 il debutto in società della Lancia Delta HF Integrale Evo II. Qui il motore a quattro cilindri in linea da 2 litri di cilindrata, a 16 valvole e con sovralimentazione, erogava una potenza massima di 215 cavalli, grazie a un nuovo turbo Garrett e ad una diversa mappatura della centralina. Anche l’estetica venne affinata rispetto alla serie precedente.

La Lancia Delta HF Integrale Evo II in catalogo

L’auto messa all’asta da Silverstone Auctions fu consegnata nuova in Giappone. Nel 2011 emigrò nel Regno Unito. Da circa un anno e mezzo appartiene a Rowan Atkinson, che si è concesso l’acquisto anche perché affascinato dall’eleganza del colore della carrozzeria. Questa vettura è stata custodita con tutti i riguardi e versa in condizioni ottimali. Quando il noto comico la portò a casa aveva percorso poco più di 87.000 chilometri.

L’attore di Mr. Bean si è divertito molto con lei, anche se vi ha fatto poca strada insieme. Le stime della vigilia vanno da 65 mila a 75 mila sterline. Con i valori di mercato in aumento, le sue condizioni eccellenti e il nome dell’attuale proprietario, questa Delta può rendere ancora più appetibile la tentazione d’acquisto, per chi può.

Fonte | Silverstone Auctions