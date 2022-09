Lamborghini Urus S: prezzo, motore e prestazioni

La Casa del Toro continua ad allargare la gamma del suo super SUV con la nuova Lamborghini Urus S che segue la versione Performante presentata solo qualche settimana fa. La Urus continua quindi a cavalcare un successo senza precedenti (ricordiamo che nel prossimo futuro arriverà anche una versione ibrida plug-in), invogliando i clienti della Casa di Sant’Agata Bolognese con un design più elegante e meno estremo della già citata Performante.

Lamborghini Urus S: eleganza sportiva

Rispetto a quest’ultima versione, la Urus S si distingue per il nuovo paraurti anteriore e il componente sottoscocca in acciaio e personalizzato con il colore nero. Di inedita concezione le feritoie presenti sul cofano anteriore, mentre la vista posteriore sfoggia un nuovo paraurti che ospita scarichi rivisti e realizzati in acciaio spazzolato, ma a richiesta è possibile averli in nero opaco, lucido o cromo brillante. La vettura viene offerta di serie con cerchi in lega da 21 pollici, mentre come optional si possono richiedere altri modelli, come ad esempio i mastodontici Taigete da 23 pollici rifiniti in bronzo diamantato.

Lamborghini Urus S: regina delle personalizzazioni

Questo super SUV punta molto sul livello di personalizzazione, offrendo una lunghissima lista di livree esterne, di accostamenti cromatici e di rivestimenti pregiati per gli interni che diventa quasi infinita se si attinge al programma di personalizzazione “Ad Personam” di Lamborghini.

V8 turbo da 666 CV

Sotto il cofano troviamo invece il medesimo V8 biturbo da 666 CV e 850 Nm di coppia massima utilizzato dalla Urus Performante, mentre rispetto a questa versione la S vanta un rapporto peso-potenza leggermente superiore, ovvero 3,3 kg/CV contro i 3,3 della variante più leggera. La velocità di punta dichiarata risulta invece pari a 305 km/h. Come da tradizione, la dinamica ella Urus S può essere gestita dalle varie modalità di guida offerte dal sistema Anima: strada, sport, corsa ed ego, senza dimenticare quelle specifiche per la guida off-road denominate terra, neve e sabbia.

Prezzo

La nuova Lamborghini Urus S parte da un prezzo di listino di 192.651 euro (tasse escluse), ben 67.000 euro in meno rispetto alla Urus Performante.