Lamborghini svelerà qualcosa di “veramente emozionante” il 18 agosto

Lamborghini ha pubblicato una foto teaser di un veicolo che sarà presentato il 18 agosto. Il testo del post su Instagram promette: “Sta per essere svelato qualcosa di nuovo e veramente emozionante”. Si tratta probabilmente del concept di auto elettrica che il costruttore italiano aveva annunciato di voler mostrare durante la Monterey Car Week. La foto teaser offre una buona visione della silhouette e della linea di cintura del veicolo.

Lamborghini mostra un teaser della novità che svelerà il 18 agosto

Le linee sono morbide da quello che possiamo discernere. Tuttavia, il padiglione ha dei punti più spigolosi nella parte anteriore e posteriore. Questi fattori potrebbero suggerire che il concept elettrico mescola gli elementi stilistici angolari tipici di Lamborghini con le forme più arrotondate che vediamo comunemente sui veicoli elettrici per migliorare il coefficiente di resistenza aerodinamica.

Lamborghini aveva descritto questo concept come “il primo prototipo della nostra quarta serie di auto di produzione” in un precedente annuncio. Nel luglio 2023, Lamborghini aveva confermato che la sua prima auto elettrica sarebbe stata una gran turismo 2+2. Il CEO della società, Stephan Winkelmann, aveva detto che il veicolo sarebbe stato “molto più utilizzabile quotidianamente” rispetto al sostituto della Huracan o alla nuova Revuelto. Si tratta inoltre di una vettura non SUV.

Questo nuovo teaser non fornisce abbastanza dettagli per identificare le proporzioni del veicolo. Non possiamo dire se questo concept sarebbe abbastanza grande da avere dei sedili posteriori come la versione di produzione prevista. Non ci sono disponibili specifiche meccaniche per l’auto elettrica di Lamborghini. Winkelmann ha solo confermato che condividerà dei componenti con altri veicoli del Gruppo Volkswagen.