Lamborghini svelerà la sua prima auto elettrica la settimana prossima

Lamborghini è pronta a entrare nell’era dell’elettrificazione. Dopo aver lanciato la sua prima supercar ibrida, la Revuelto, la casa del toro ha annunciato che presenterà il suo primo concept elettrico la prossima settimana, in occasione della Monterey Car Week in California. Si tratterà di una vettura che anticiperà il lancio della prima Lamborghini 100% elettrica, previsto per il 2028.

Secondo quanto rivelato da Autocar, il concept sarà una GT 2+2, ovvero una coupé a quattro posti con un design sportivo e raffinato. Il brand di lusso del gruppo Volkswagen ha già prodotto in passato delle GT 2+2, come la Espada e la Urraco, ma questa sarà la prima ad avere una propulsione esclusivamente elettrica.

Lamborghini: alla Monterey Car Week della prossima settimana svelerà la sua prima concept elettrica

La potenza e l’autonomia non sono ancora state comunicate, ma si presume che saranno all’altezza dello stile e della tradizione di Lamborghini. La vettura nascerà su una nuova piattaforma che sarà utilizzata appositamente per auto elettriche. Ricordiamo che la prima auto del Toro elettrica arriverà nel 2028. Un anno dopo, nel 2029 sarà la volta della Urus elettrica.

Questo nuovo concept sarà l’ultimo di una lunga serie di show car che guardano al futuro rivelate da Lamborghini negli ultimi 60 anni. Tra i fan del marchio di Sant’Agata Bolognese cresce l’attesa di sapere come sarà questa auto che fornirà importanti anticipazioni su quello che accadrà alla gamma della casa automobilistica italiana nel corso dei prossimi anni. Siamo sicuri che ancora una volta si tratterà di una vettura di altissimo livello.