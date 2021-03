Lamborghini Sián: traversi in pista con la supercar ibrida [Video]

Una Lamborghini Sián viene messa alla frusta da Chris Harris sul tracciato di Dunsfold Park. Qui, il noto conduttore di Top Gear si concede qualche spettacolare traverso, con riprese interne ed esterne, che rendono più coinvolgente il godimento degli appassionati. Ne deriva un video mozzafiato, degno della fama del programma televisivo inglese, confezionato con uno stile umoristico e provocatorio. Harris testa così la prima incursione di “serie” della casa di Sant’Agata Bolognese nell’universo ibrido, che prende forma con un “toro” infuriato.

Lanciata nel 2019, in serie limitata di 63 esemplari nella versione coupé e di 19 esemplari nella versione roadster, la Lamborghini Sián è un’opera che anticipa il futuro del marchio. Nella sportiva emiliana, l’iconico motore V12 è abbinato a un propulsore elettrico, che non compromette il suo fascino, anche sul piano delle melodie, irrinunciabili su un’auto del genere, basata sulle emozioni. La vettura si presenta con un biglietto da visita molto esplicativo, essendo la più veloce di tutti i tempi fra quelle del “toro”.

Il design futuristico della Lamborghini Sián illustra l’ingresso in una nuova era, con un progetto nato intorno a tecnologie ibride uniche per ottenere le emozioni e le prestazioni dinamiche di una supersportiva a motore aspirato del “toro”, andando però incontro alle esigenze di elettrificazione. La potenza complessiva della Lamborghini Sián, che si giova anche di un sistema avanzato di frenata rigenerativa, tocca quota 819 cavalli, 785 dei quali forniti dal propulsore termico. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in meno di 2″8, mentre la velocità massima supera quota 350 km/h. Ma adesso la palla passa al video e ai brividi che regala. Buona visione!