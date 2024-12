Lamborghini Revuelto vs McLaren 765 LT: sfida nello scatto e in ripresa | Video

Quelli di DragTimes hanno organizzato un match multiplo fra la Lamborghini Revuelto e la McLaren 765LT. Le due auto si sono confrontate in accelerazione e in ripresa, sul mezzo miglio, mettendo in mostra la loro capacità di guadagnare in fretta il miglior ritmo. Come al solito, non vi anticipiamo nulla sull’esito delle sfide, per lasciare alla visione del video le risposte. Prima di passare la narrazione ai fotogrammi, ci concediamo un piccolo ripasso sulle caratteristiche principali delle supercar coinvolte.

Partiamo dalla Lamborghini Revuelto, che ha preso il posto della Aventador nella gamma del “toro”. Questa è la prima vettura della specie ad essere dotata di un motore V12 ibrido plug-in. Si tratta di un’unità propulsiva da 6.5 litri, che mette sul piatto 825 CV. A questi vanno aggiunti quelli prodotti dai tre cuori elettrici, per una potenza di sistema di 1.015 CV, su un peso di 1.772 kg. Tanta energia giunge al suolo, sulle quattro ruote motrici, tramite un cambio trasversale doppia frizione ad 8 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 2.5 secondi, quello da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi, mentre la velocità massima è di oltre 350 km/h.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto, in questo confronto multiplo, c’è la McLaren 765 LT Spider, che appartiene alla famiglia delle “Longtail”. Il modello fa tesoro del know-how acquisito dalla casa di Woking nel mondo delle corse. Qui la spinta giunge da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, con 755 CV di potenza, esercitati su un peso a secco di soli 1.326 kg. L’energia viene scaricata sulle ruote posteriori, tramite un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Notevole, anche in questo caso, il quadro prestazionale: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.8 secondi, quella da 0 a 200 km/h in 7.2 secondi. Le velocità massima della vettura, godibile en plein air, è nell’ordine dei 330 km/h. Giunti a questo punto, penso che sarete curiosi di scoprire come è andato a finire il confronto la supercar inglese e la Lamborghini. Non vi resta che guardare il video per scoprirlo.

Screen shot da video DragTimes