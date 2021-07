McLaren 765LT Spider: velocità a cielo aperto

Veloce, speciale ed esclusiva, così si presenta la McLaren 765LT Spider, l’ultima fuoriserie scoperta della Casa di Woking. Ne verranno prodotti soltanto 765 esemplari, come ci ricorda la sua dicitura, ma soprattutto perde ben 80 kg di peso rispetto al modello da cui prende l’eredità, quella 720S Spider che aveva fatto girare la testa a molti. La cura dimagrante porta con sé una bella schiera di benefici, a partire da un feeling di guida ancora più estremo e per finire con delle prestazioni assolute sbalorditive.

Potenza da sogno

Il cuore di questo veicolo è il 4.0 V8 biturbo portato a 765 cavalli – numero che ritorna – e in grado di tirar fuori ben 800 Nm di coppia gestiti dalla trazione posteriore. Il rapporto tra peso e potenza sfiora i 600 cavalli per tonnellata, che le permettono di compiere uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, da 0 a 200 in 7,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 330 km/h.

Repentino anche il meccanismo che consente l’apertura del tetto: 11 secondi per far sparire il tetto in carbonio. La 765LT Spider ha un design che sembra voler fendere l’aria per andare alla ricerca della prestazione assoluta e del controllo. Gli esterni sono caratterizzati da appendici aerodinamiche in carbonio come splitter frontali, minigonne laterali e un grande alettone posteriore attivo, che serve a frenare al vettura quando necessario e, al tempo stesso, a schiacciarla a terra.

Interni racing

Per rispettare l’idea di leggerezza, all’interno della 765LT Spider non ci sono né l’aria condizionata, né l’impianto audio di serie, tuttavia i clienti potranno scegliere di averli senza pagare alcun sovrapprezzo. L’abitacolo è ricoperto di Alcantara, i sedili sono composti da un unico guscio in fibra di carbonio, così come sono in carbonio anche il tunnel centrale e il pavimento della vettura.

Tante le combinazioni di colori previste per gli interni, ma se nemmeno una soddisfa le esigenti richieste dei clienti si può usufruire del programma MSO per personalizzare la spider in ogni dettaglio. Gli ordini della McLaren 765LT Spider per l’Italia partono da 378.500 euro.