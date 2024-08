Lamborghini Revuelto Opera Unica: la supercar scolpita dal mare di Sardegna

Il reparto Ad Personam, in collaborazione con il Centro Stile della casa di Sant’Agata Bolognese, ha dato vita alla Lamborghini Revuelto Opera Unica, che rende omaggio al blu e ai paesaggi marini della Sardegna. La splendida isola, tappa ormai ricorrente di una lounge del “toro” a Porto Cervo, celebra così una liaison nel segno della “Dolce Vita”, che profuma di magia.

A fare da cornice alla presentazione dell’esclusivo esemplare ci ha pensato l’hotel Cala di Volpe, perla ricettiva di lusso della Costa Smeralda. In questa spettacolare location, la Lamborghini Opera Revuelto è stata svelata in occasione di una cena esclusiva.

“Il modello -dice il presidente Stephan Winkelmann- celebra l’innovazione, la creatività e la capacità di declinare l’arte sulle nostre supersportive”. Grazie al programma Ad Personam, i clienti del marchio possono farsi una confezionare una vettura aderente ai propri gusti, come se fosse un quadro o un altro pezzo d’arte su misura.

Nel caso di cui ci stiamo occupando, il desiderio era quella di trasmettere le emozioni di una delle isole più belle al mondo, con un omaggio ai colori del suo mare. Per ottenere l’effetto è stata usata una vernice esterna speciale, frutto di oltre 475 ore di lavoro artigianale.

La carrozzeria della Lamborghini Revuelto Opera Unica è stata trattata come una tela. Qui hanno preso forma delle dissolvenze localizzate a due e tre toni, esaltate dalla pittura a pennello che ricorda le onde quando colpiscono la scogliera. Il lavoro degli specialisti non si è fermato all’esterno, ma ha riguardato anche l’abitacolo, con finiture e ricami specifici, in pendant col resto.

Frutto di complessi metodi di verniciatura, questa creatura del “toro”, grazie alle scelte cromatiche dell’esemplare in esame, vede ulteriormente valorizzati i suoi tratti, spigolosi e marcati. Tre distinte tonalità di blu sono combinate con sapiente maestria nell’uso di pennello e spatola per creare effetti speciali. La meccanica della Lamborghini Revuelto Opera Unica è quella del modello standard. Del resto, con un V12 ibrido plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle) da 1.015 cavalli, che spinge da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e fino a una punta velocistica di oltre 350 km/h, non credo ci sia da chiedere qualcosa in più.