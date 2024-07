Lamborghini torna a Porto Cervo con una Lounge da sogno

Lamborghini, nella bella stagione, si concede un’escursione in Sardegna. Non è una novità, perché il rito va ormai avanti da 6 anni, con l’esclusiva Lounge a Porto Cervo. La struttura, situata sulla Promenade du Port, offre le sue note di “Dolce Vita” nella celebre località turistica, meta di riferimento per i ricchi di tutto il mondo (e non solo per loro).

Fino al 10 settembre, i clienti del “toro” in viaggio verso la Costa Smeralda ed altri soggetti potenzialmente interessati all’acquisto di una sportiva di Sant’Agata Bolognese, potranno giovarsi di questo straordinario punto di ritrovo. La Lounge di Porto Cervo sarà la base di eventi esclusivi e attività di guida su alcune delle strade più belle della Sardegna, abbracciate da straordinari paesaggi.

Qui, su prenotazione, alcuni privilegiati avranno la possibilità di effettuare dei test drive con le nuove Lamborghini Revuelto e Urus Performante. Anche se si tratta di una realtà temporanea, come quelle di Doha e Dubai, il locale Lamborghini in Costa Smeralda non ha nulla da invidiare alle strutture permanenti.

Si erge, infatti, al rango di punto di riferimento per i clienti e gli ospiti VIP del marchio del “toro”, in una tela che abbraccia al meglio il DNA aziendale. La Lounge Porto Cervo, con i suoi 600 metri quadrati di superficie interna e un patio privato aggiuntivo, offre un’esperienza immersiva i grande intensità.

Ovviamente, un ruolo importante nella trama viene svolto dalle auto, con la presenza della potentissima Revuelto, prima supercar V12 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della casa di Sant’Agata Bolognese, e della Urus SE, primo Super SUV ibrido con questa firma. Gli ospiti potranno beneficiare anche della presenza di un’area Ad Personam Studio, dove potranno liberare la loro fantasia per configurare l’auto sportiva dei loro sogni. Anche questo servirà a rafforzare lo spirito di appartenenza alla comunità del “toro” Lamborghini.