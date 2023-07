Lamborghini registra vendite record nella prima metà del 2023

Arrivano ottime notizie per Lamborghini. La casa automobilistica del Toro ha registrato vendite record nei primi sei mesi del 2023. Nella prima metà dell’anno sono state 5.341 le auto consegnate dal produttore di Sant’Agata Bolognese nel mondo. Si tratta di un incremento del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato non è merito di Revuelto dato che le sue vendite non sono ancora iniziate. Di conseguenza sembra che le auto che hanno permesso al marchio del gruppo Volkswagen di raggiungere questo risultato siano state la super car Huracan e il SUV Urus.

Vendite record per Lamborghini nel primo semestre del 2023

Lamborghini ha registrato la maggior parte delle vendite nella regione EMEA. Molto bene anche il Nord America che è stata la seconda regione come numero di immatricolazioni con una forte crescita rispetto allo scorso anno. Con 1.625 immatricolazioni gli Stati Uniti si confermano il mercato numero uno per le auto della casa automobilistica del Toro. Nei primi sei mesi dell’anno, i ricavi del brand di lusso sono aumentati del 6,7 per cento a 1,42 miliardi di euro, mentre l’utile operativo è aumentato del 7,2 per cento a 456 milioni di euro, con un ritorno sulle vendite migliorato del 32,1 per cento. Dunque il 2023 è partito bene per la casa di Sant’Agata Bolognese. Si spera naturalmente che anche la seconda metà dell’anno si altrettanto favorevole.