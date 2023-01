Lamborghini Urus diventa coupé grazie a Mansory

Nonostante tutti i nasi storti che le creazioni selvagge di Mansory creano abitualmente, l’azienda di tuning apparentemente non ha problemi a trovare proprietari di supercar disposti ad apportare modifiche drastiche e irreversibili alle loro auto. Il progetto più recente riguarda la Lamborghini Urus, un veicolo che Mansory ha ormai molta esperienza nel modificare. Questa particolare SUV di Sant’Agata Bolognese ha subito così il suo aggiornamento denominato Venatus Coupe Evo C.

I segni di riconoscimento estetici della Lamborghini Urus by Mansory

La parte anteriore del pacchetto Venatus Evo S aggiunge un nuovo paraurti e una griglia ancora più sofisticata rispetto quella della Urus standard. Include nuovi listelli orizzontali, diagonali e verticali e ci sono anche nuove luci di marcia diurna a LED.

Il profilo laterale è ancora più caratteristico. Mansory ha infatti dato una svolta alla silhouette della Urus con passaruota svasati che incorporano prese d’aria aerodinamiche nella parte anteriore. Il SUV è anche dotato di una serie di ruote aftermarket e sono stati montati nuovi rivestimenti delle portiere. E a proposito di porte, il dettaglio intrigante è che non ci sono porte posteriori. Esatto, Mansory ha trasformato questa Urus in un SUV Coupé a due porte e al posto delle porte posteriori ci sono grandi prese d’aria.

Lamborghini Urus by Mansory: solo due porte

Per rendere possibile ciò, il tuner tedesco ha spostato il montante B indietro di 200 mm, il che significa che le porte anteriori sono molto più grandi di quanto sarebbero normalmente. Non siamo sicuri del motivo per cui qualcuno vorrebbe guidare una Urus che ha solo due porte anziché quattro, ma sicuramente conferisce al SUV un aspetto distintivo.

Le modifiche continuano nella parte posteriore dove Mansory ha montato uno spoiler sul tetto, un’ala posteriore fissa, un minuscolo spoiler sul ponte, un nuovo diffusore e ha ridisegnato lo scarico. Nell’abitacolo della Urus Coupe Venatus C di Mansory si trovano lussuosi rivestimenti in pelle blu brillante, pedali in alluminio, tappetini in pelle, un nuovo sistema di illuminazione ambientale e una serie di accenti in fibra di carbonio forgiato.

Upgrade meccanico da 900 CV

Le modifiche di Mansory sono completate da modifiche al gruppo propulsore che consentono al V8 biturbo da 4,0 litri del SUV di erogare ora 900 CV e 1.100 Nm di coppia, con uno scatto 0-100 km/h coperto in 2,9 secondi e una velocità massima di 323 km/h.