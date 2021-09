Lamborghini Rayo: una Huracan con potenza tripla

Envisage Group e 7x Design hanno dato vita – con la propria collaborazione – alla Lamborghini Rayo. Quest’ultima è stata presentata al Concours of Elegance tenutosi ad Hampton Court, in Inghilterra, dove ha ottenuto il massimo premio. Questa hypercar, si basa sulla Lamborghini Huracan LP 610-4, dalla quale tuttavia si discosta per il kit estetico della carrozzeria ma soprattutto per il motore twin turbo da 5.2 litri V10, che ha una potenza tre volte superiore a quella normalmente sviluppata dalla hypercar italiana. In questo modo, vengono raggiunte delle prestazioni veramente esorbitanti.

Prestazioni da urlo

La Lamborghini Rayo arriva a sviluppare una potenza di 1.900 CV e raggiunge una velocità massima di 482 km/h. Per avere una velocità simile, serve avere un’aerodinamica di pari livello, e per questo motivo nasce il nuovo kit dell’auto, in grado di ridurre in maniera notevole il suo coefficiente di resistenza: Cx di 0,279 rispetto allo 0,390 della Huracan di serie.

A livello estetico il frontale è simile a quello di origine ma con un naso allungato e proteso verso l’asfalto, ben oltre lo splitter inferiore. Il gruppo ottico anteriore è originale e si caratterizza per delle ciglia inferiori che riportano alla mente i fanali della leggendaria Lamborghini Miura.

Hanno possibilmente lo scopo di aiutare il flusso d’aria sopra i fari, considerando quanto sia vitale il basso coefficiente di resistenza dell’auto. Sul retro abbiamo le maggiori modifiche, grazie a delle linee carrozzeria molto più morbide ed organiche, a cui si coniuga un diffusore ampio e due ali laterali che rimpiazzano l’alettone posteriore del tutto scomparso.

Auto speciale

Il corpo vettura è stato realizzato in fibra di carbonio da Envisage Group, e ogni pannello è stato progettato per allinearsi con il telaio della Huracan senza compromettere l’integrità della monoscocca. 7X Design non ha rilasciato informazioni riguardanti il prezzo di questa vettura speciale e unico esemplare, ma è ipotizzabile che possa superare tranquillamente il milione di euro. Non mancheranno dei facoltosi collezionisti pronti a metterla nel proprio garage.