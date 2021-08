La Lamborghini Huracan STO a Vallelunga e sulle strade di Roma [Video]

Potrebbe essere il canto del cigno della Lamborghini Huracan, la sportiva che ha preso il posto della Gallardo e che riesce ancora a resistere alle sirene del turbo e dell’elettrificazione. Il suo nome si avvale della sigla STO, che sta per Super Trofeo Omologata, ed il legame con la pista è stato evidenziato nel video di lancio, che ha visto il bolide di Sant’Agata Bolognese viaggiare nelle strade di Rome e scatenarsi tra i cordoli di Vallelunga.

Trazione posteriore e 640 CV dal sound unico

La ricetta, come si evince dal video è vincente, perché abbina l’aerodinamica presa in prestito dalle Huracan del trofeo monomarca e GT3, al V10 5.2 da 640 CV e, soprattutto, alla trazione posteriore. Questo consente di divertirsi con efficacia in pista, dove quattro vetture dalle livree diverse si sono divise la scena, ma il bello è che si può viaggiare su strada senza lo spauracchio di non essere adeguati alla circolazione. Per la verità non è la prima volta che un Brand di grido ha girato immagini promozionali nella città eterna, ma è chiaro che la location è affascinante, ed essendo vicina al tracciato di Vallelunga offre un richiamo irresistibile.

Prezzo di 304.000 euro

Il prezzo, quando si parla di Lamborghini, come di altre vetture di marchi altisonanti, non è mai stato un ostacolo per i facoltosi acquirenti, che hanno accolto con favore la nuova arrivata, la quale ha un costo di poco superiore ai 304.000 euro. Certo, con la trazione posteriore, anche se ha una cura aerodinamica particolare, ed un impianto frenante capace di resistere alla fatica più efficacemente di altri sistemi carboceramici, non è detto che su certe piste sia più veloce di una Performante con la trazione integrale, ma è chiaro che è stata pensata per emanare sensazioni più viscerali.