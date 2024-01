Lamborghini raggiunge le 10.000 vendite per il terzo anno di fila

Nel corso del 2023, Lamborghini ha conseguito la vendita di oltre 10.000 automobili, evidenziando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente e stabilendo un nuovo record per il terzo anno consecutivo. L’azienda italiana ha effettuato la consegna di 10.112 veicoli in tutto il mondo nell’anno appena trascorso, segnando un aumento del 10% rispetto alle 9.233 unità prodotte nel periodo precedente, il quale già aveva registrato un incremento del 10% rispetto al 2021.

Anche nel 2023 Lamborghini ha superato quota 10.000 immatricolazioni

Il CEO Stephan Winkelmann ha dichiarato che superare la soglia delle 10.000 auto consegnate per la prima volta è stato un “vero motivo di orgoglio”, ma ha sottolineato: “Non ci fermiamo a singoli traguardi e siamo pronti ad affrontare nuove e entusiasmanti sfide nel 2024”. Come già accaduto sin dal suo debutto nel 2018, il SUV Urus è stato il modello di maggiore successo per Lamborghini anche nel corso dell’anno scorso, costituendo quasi i due terzi della produzione complessiva della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese. Le vendite globali del Lamborghini Urus hanno raggiunto quota 6.087 unità.

Tra le tre principali regioni di vendita di Lamborghini, l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa hanno ottenuto i risultati migliori nel 2023, con un totale di 3.987 auto vendute in tutta la regione. Subito dietro si è posizionata l’America, con 3.465 unità vendute, mentre nella regione dell’Asia-Pacifico l’azienda ha consegnato 2.660 veicoli. Insomma indubbiamente un ottima annata per la casa automobilistica del Toro che spera di migliorare ancora in questo 2024 che è appena iniziato e che già promette bene per il brand di lusso del gruppo Volkswagen.