Lamborghini: numeri in crescita nei primi sei mesi del 2024

Lamborghini traccia un bilancio dei primi 6 mesi del 2024, che hanno regalato molte gioie al management della casa di Sant’Agata Bolognese. In questo arco temporale, le metriche commerciali e finanziarie hanno brillato. Il semestre passato in archivio ha fatto registrare risultati record per il “toro”, in termini di consegne, fatturato e risultato operativo. La domanda è sostenuta, a riprova del successo dei modelli Revuelto, Urus e Huracán, che compongono l’attuale gamma del marchio emiliano.

Traducendo il concetto in cifre, nel periodo da gennaio a giugno sono state consegnate 5.558 vetture Lamborghini. Il fatturato ha raggiunto quota 1.621 milioni di euro, con un incremento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Performance da incorniciare anche sul fronte del risultato operativo, che è salito alla cifra record di 458 milioni di euro. La profittabilità si attesta al 28,2%: una conferma della efficienza delle strategie messe in campo dai vertici aziendali, che puntano ora ad ampliare l’offerta di prodotto e a rafforzare ulteriormente gli investimenti in innovazione.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, è davvero orgoglioso dei risultati ottenuti nel primo semestre dell’anno. Lamborghini si conferma fra le aziende leader nel settore delle supersportive, con buone prospettive per il futuro. Il trend positivo ed il solido portafoglio ordini danno fiducia per i semestri a venire.

La transizione all’ibrido è stata accolta bene dalla clientela, anche perché custodisce la magia dell’endotermico, anima viva ed emotiva di ogni auto del “toro”. Un’alimentazione di questo tipo è prevista anche per l’erede V8 biturbo della Lamborghini Huracán, attesa al debutto il 16 agosto, alla Monterey Car Week.

In termini di consegne, la distribuzione percentuale delle vetture nelle tre macroaree di vendita continua ad essere in linea con lo storico. EMEA, America e APAC registrano, rispettivamente, 2.498, 1.849 e 1.211 auto immatricolate. A livello di singoli mercati, gli Stati Uniti restano in testa con 1.621 vetture, seguiti da Germania (595), Regno Unito (514), Giappone (354), Chinese Mainland, Hong Kong e Macao (337) e Italia (268).