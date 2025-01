Lamborghini Huracán EVO: brutto sound con pochi cilindri all’opera | Video

Dopo quasi 230 mila km, una Lamborghini Huracán EVO, destinata al noleggio per gli appassionati, ha visto cedere il suo motore. Le fasi immediatamente precedenti e quelle successive al guasto sono state immortalate in un video e proposte sul canale YouTube di Varryx (oltre che su quello Instagram di supercar.fails). Non sono fotogrammi che fanno piacere a chi ha le supercar nel cuore, ma in un cammino esistenziale così intenso e variegato può anche registrarsi una noia tecnica del genere.

Al posto delle tradizionali e suggestive musicalità meccaniche del V10, qui ci sono dei rumori da trattore. Si vede che l’auto procede con pochi dei suoi cilindri. Immagino l’entità delle spese da sostenere per il ripristino dell’unità propulsiva, ma non penso che questo rappresenti un problema per chi possiede un gioiello come la Lamborghini Huracán EVO.

Questa supercar, ora sostituita dalla Temerario, per anni è stata una delle più apprezzate sportive del “toro”. Sotto il cofano posteriore pulsa il già citato motore V10 da 5.2 litri di cilindrata, che mette sul piatto 640 CV di potenza massima, in modo adrenalinico, anche sul piano sonoro. Di alto livello il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Grandi le doti dinamiche, anche grazie alla ripartizione della coppia sulle quattro ruote eseguita chirurgicamente dal sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Purtroppo, la Huracán EVO protagonista delle riprese ha patito dei danni gravi, che la costringeranno a una lunga sosta in officina.