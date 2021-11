Minotauro: la Lamborghini Huracan Evo dipinta da Paolo Troilo

Ieri sera, presso La Bullona di Milano, si è svolta la presentazione in anteprima dell’Opera d’Arte “Minotauro”.

L’opera, dipinta sulla carrozzeria di una Lamborghini Huracán EVO, è l’espressione, attraverso le sembianze di un corpo maschile riprodotto per mano di Paolo Troilo con l’uso dei polpastrelli, della dinamicità della potenza che l’artista ha provato alla guida della sportiva di Sant’Agata Bolgnese.

Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini, ha dichiarato:

Per me è stato ispirante incontrare Paolo Troilo e la sua espressività pittorica. In Azienda siamo abituati all’arte e al modo in cui questa da sempre permea le nostre automobili. Tuttavia quando il nostro prodotto e le emozioni che questo sa dare incontrano la sensibilità di un artista come Troilo, nasce qualcosa di diverso ed eccezionalmente unico come l’opera Minotauro, di cui siamo orgogliosi.