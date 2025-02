“La bellezza classica incontra l’innovazione moderna.” Non esiste frase più calzante per descrivere l’ultima creazione di Tedson Motors: l’Etna, un restomod dal valore di 787.000 dollari, basato sulla prima generazione della Lamborghini Gallardo. Questa vettura esclusiva promette di ridefinire gli standard del settore delle supercar personalizzate.

Lamborghini Gallardo, tutta fibra di carbonio

Questo capolavoro automobilistico, frutto dell’abilità artigianale croata, rappresenta una straordinaria sintesi tra il patrimonio italiano e la tecnologia contemporanea. La trasformazione parte da un’importante riduzione del peso: una nuova carrozzeria in fibra di carbonio alleggerisce il veicolo di ben 200 kg, donandogli al contempo un’estetica moderna e unica.

L’intervento estetico è completo e accattivante: il frontale presenta un nuovo paraurti e fari LED di ultima generazione, mentre il profilo laterale si arricchisce di pannelli porta su misura e prese d’aria riprogettate. Il posteriore, vero elemento distintivo dell’auto, si caratterizza per uno scenografico spoiler ducktail e gruppi ottici ispirati alla recente Revuelto.

Il motore della supercar italiana

Ma l’Etna non è solo un trionfo estetico. Il cuore pulsante della vettura, un V10 5.0 aspirato, è stato potenziato fino a 600 CV, raggiungendo un regime di rotazione superiore ai 10.000 giri/min. Il cambio e-Gear a sei marce conserva la configurazione originale, ma è stato ottimizzato per offrire prestazioni superiori.

Le dinamiche di guida beneficiano dell’esperienza racing Lamborghini, grazie a componenti delle sospensioni derivati direttamente dalla Gallardo Super Trofeo. Ogni esemplare viene personalizzato secondo le specifiche del cliente, che può scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture in carbonio. Tuttavia, i dettagli degli interni rimangono ancora avvolti nel mistero.

Questa reinterpretazione moderna di un’icona del made in Italy dimostra come sia possibile portare un’auto già straordinaria a livelli di eccellenza ancora più elevati, riservandola a chi è disposto a investire in una delle supercar più esclusive del mondo.